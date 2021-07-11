В Крыму новый всплеск коронавируса

Только за 10 июля там обнаружили рекордных 368 новых случаев инфицирования. Это признали даже главари оккупантов, какие называет себя тамошняя самопровозглашенная власть.

Важно В оккупированном Крыму обнаружили коронавирус штамма Дельта

Это абсолютный суточный рекорд с начала пандемии на полуострове. Предыдущий всплеск наблюдался в январе 2021 года. Однако тогда за сутки обнаружили на 3 случая меньше – 365 новых COVID-больных.

Статистика заболеваемости и смертности в Крыму

В то же время оккупационная власть продолжает скрывать настоящую статистику. По информации самопровозглашенного главы Крыма Сергея Аксенова, всего в регионе диагноз COVID-19 подтвержден у 51 тысячи человек, более 1,5 тысячи пациентов умерли, вакцинировали 345 тысяч человек.

Дельта-штамм в Крыму: главное

30 июня оккупационная власть полуострова заявила, что в Крыму есть подтвержденные случаи заражения новыми штаммами коронавируса: Дельта и Альфа. Чаще всего заражаются молодые люди в возрасте 18 – 27 и 30 – 49 лет.