По состоянию на 6 марта 2021 года в Украине вакцину против коронавируса получили 15 758 человек. В Минздраве назвали области с самым высоким и самым низким показателем количества вакцинированных.

Больше всего вакцинированных в Донецкой области – 360 прививок провели за последние сутки, за весь период кампании – 1 470 прививок.

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3 277 человек привиты против COVID-19 за сутки 5 марта 2021 года в Украине. С начала кампании вакцинированы 15 758 человек, из них получили 1 дозу – 15 758 украинцев,

– говорится в сообщении Минздрава.

Если больше всего прививок осуществили в Донецкой области, то меньше всего – в Закарпатской области – 284 прививки.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область – 220 прививок;

Волынская область – 70 прививок;

Днепропетровская область – 310 прививок;

Донецкая область – 360 прививок;

Житомирская область – 40 прививок;

Закарпатская область – 40 прививок;

Запорожская область – 80 прививок;

Ивано-Франковская область – 135 прививок;

Киевская область – 140 прививок;

Кировоградская область – 40 прививок;

Луганская область – 163 прививки;

Львовская область – 130 прививок;

г. Киев – 100 прививок;

Николаевская область – 40 прививок;

Одесская область – 240 прививок;

Полтавская область – 80 прививок;

Ровненская область – 150 прививок;

Сумская область – 60 прививок;

Тернопольская область – 260 прививок;

Харьковская область – 80 прививок;

Херсонская область – 90 прививок;

Хмельницкая область – 50 прививок;

Черновицкая область – 110 прививок;

Черниговская область – 30 прививок;

Черкасская область – 259 прививок.

Коротко о вакцинации в Украине

Кампания по вакцинации стартовала в стране 24 февраля препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca. Первым в стране привился врач-анестезиолог из Черкасс.

Вакцину CoviShield также получили министр здравоохранения Максим Степанов и президент Украины Владимир Зеленский.