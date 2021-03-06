За сутки и с начала вакцинации: в Минздраве озвучили количество украинцев, получивших прививки
По состоянию на 6 марта 2021 года в Украине вакцину против коронавируса получили 15 758 человек. В Минздраве назвали области с самым высоким и самым низким показателем количества вакцинированных.
Источник:"Коронавирус инфо"
Больше всего вакцинированных в Донецкой области – 360 прививок провели за последние сутки, за весь период кампании – 1 470 прививок.
К теме COVID-19 в Украине: заболели более 9 тысяч человек, протестировали 81 тысячу
3 277 человек привиты против COVID-19 за сутки 5 марта 2021 года в Украине. С начала кампании вакцинированы 15 758 человек, из них получили 1 дозу – 15 758 украинцев,
– говорится в сообщении Минздрава.
Если больше всего прививок осуществили в Донецкой области, то меньше всего – в Закарпатской области – 284 прививки.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область – 220 прививок;
- Волынская область – 70 прививок;
- Днепропетровская область – 310 прививок;
- Донецкая область – 360 прививок;
- Житомирская область – 40 прививок;
- Закарпатская область – 40 прививок;
- Запорожская область – 80 прививок;
- Ивано-Франковская область – 135 прививок;
- Киевская область – 140 прививок;
- Кировоградская область – 40 прививок;
- Луганская область – 163 прививки;
- Львовская область – 130 прививок;
- г. Киев – 100 прививок;
- Николаевская область – 40 прививок;
- Одесская область – 240 прививок;
- Полтавская область – 80 прививок;
- Ровненская область – 150 прививок;
- Сумская область – 60 прививок;
- Тернопольская область – 260 прививок;
- Харьковская область – 80 прививок;
- Херсонская область – 90 прививок;
- Хмельницкая область – 50 прививок;
- Черновицкая область – 110 прививок;
- Черниговская область – 30 прививок;
- Черкасская область – 259 прививок.
Коротко о вакцинации в Украине
Кампания по вакцинации стартовала в стране 24 февраля препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca. Первым в стране привился врач-анестезиолог из Черкасс.
Вакцину CoviShield также получили министр здравоохранения Максим Степанов и президент Украины Владимир Зеленский.
Поделиться новостью