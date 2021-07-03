Между тем остальные 57 440 вакцинированных получили вторую инъекцию. Это означает, что они уже полностью завершили курс иммунизации.

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В течение суток работали 559 мобильных бригад, 1 410 пунктов прививки и 26 центров вакцинации.

В течение 2 июля украинцев вакцинировали такими препаратами:

Coronavac – 35 894,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 42 615,

AstraZeneca – 16 038.

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании прививки против коронавируса сделали 2 038 239 украинцев. 2 038 237 из них получили первую дозу препарата.

Полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 823 923 людей. Всего в стране проведено 2 862 160 прививок.

Какие вакцины использовали

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Привито вакциной Coronavac – 616 933,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 574 870,

Привито вакциной AstraZeneca – 358 859,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

По состоянию на 2 июля 2021 года в письмо ожидания вакцинации против COVID-19 записались 769 435 человек.