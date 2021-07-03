За сутки от COVID-19 привили более 90 тысяч украинцев: какие вакцины использовали

За минувшие сутки, 2 июля, в Украине против коронавируса вакцинировали 94 547 человек. 37 107 из них получили первую дозу вакцины.

Между тем остальные 57 440 вакцинированных получили вторую инъекцию. Это означает, что они уже полностью завершили курс иммунизации.

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В течение суток работали 559 мобильных бригад, 1 410 пунктов прививки и 26 центров вакцинации.

В течение 2 июля украинцев вакцинировали такими препаратами:

Coronavac – 35 894,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 42 615,

AstraZeneca – 16 038.

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании прививки против коронавируса сделали 2 038 239 украинцев. 2 038 237 из них получили первую дозу препарата.

Полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 823 923 людей. Всего в стране проведено 2 862 160 прививок.

Какие вакцины использовали

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Привито вакциной Coronavac – 616 933,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 574 870,

Привито вакциной AstraZeneca – 358 859,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

По состоянию на 2 июля 2021 года в письмо ожидания вакцинации против COVID-19 записались 769 435 человек.