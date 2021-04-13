По состоянию на 13 апреля COVID-19 диагностировали 1 872 785 жителям Украины. За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 11 680 человек. Из них 501 ребенок и 366 медработников.

Больше всего новых инфицированных зафиксировали в Киеве (1 503). За столицей Харьковская (904), Львовская (838), Киевская (818) и Одесская (795) области.

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В течение 13 апреля в больницы госпитализировали 2 334 человека. Смертность остается высокой – в общем за сутки умерли 457 больных. В целом в Украине зарегистрировали 37 758 летальных случаев в результате COVID-19.

Между тем выписали 14 019 пациентов. С начала пандемии болезнь преодолели 1 430 234 инфицированных.

Ситуация с тестированием

За минувшие сутки в Украине провели:

38 684 теста методом ПЦР,

19 284 теста методом ИФА,

26 007 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

В целом в течение пандемии COVID-19 в Украине провели 8 716 400 ПЦР-тестов.

Темпы вакцинации

За минувшие сутки от коронавируса вакцинировали 10 135 граждан Украины. В целом с начала вакцинальной кампании 1 дозу вакцины получили 388 399 жителей страны. А вот завершили вакцинацию (то есть получили 2 дозы) – всего 5 человек.

По состоянию на 12 апреля в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 446 213 человек.

Количество новых больных и вакцинированных в регионах

Киев – 1 503 случая/1 500 прививок;

Винницкая область – 342 случая/70 прививок;

Волынская область – 329 случаев/170 прививок;

Днепропетровская область – 706 случаев/850 прививок;

Донецкая область – 548 случаев/480 прививок;

Житомирская область – 188 случаев/510 прививок;

Закарпатская – 151 случай/190 прививок;

Запорожская область – 577 случаев/520 прививок;

Ивано-Франковская область – 63 случая/435 прививок;

Киевская область – 818 случаев/290 прививок;

Кировоградская область – 84 случая/210 прививок;

Луганская область – 252 случая/260 прививок;

Львовская область – 838 случаев/1 510 прививок;

Николаевская область – 355 случаев/350 прививок;

Одесская область – 795 случаев/430 прививок;

Полтавская область – 794 случая/320 прививок;

Ровненская область – 422 случая/440 прививок;

Сумская область – 179 случаев/250 прививок;

Тернопольская область – 365 случаев/360 прививок;

Харьковская область – 904 случая/200 прививок;

Херсонская область – 88 случаев/210 прививок;

Хмельницкая область – 382 случая/220 прививок;

Черкасская область – 673 случая/0 прививок;

Черновицкая область – 235 случаев/260 прививок;

Черниговская область – 89 случаев/100 прививок.