За сутки от коронавируса умерли 457 украинцев
По состоянию на 13 апреля COVID-19 диагностировали 1 872 785 жителям Украины. За минувшие сутки инфекцию обнаружили у 11 680 человек. Из них 501 ребенок и 366 медработников.
Источник:фейсбук Максима Степанова
Больше всего новых инфицированных зафиксировали в Киеве (1 503). За столицей Харьковская (904), Львовская (838), Киевская (818) и Одесская (795) области.
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В течение 13 апреля в больницы госпитализировали 2 334 человека. Смертность остается высокой – в общем за сутки умерли 457 больных. В целом в Украине зарегистрировали 37 758 летальных случаев в результате COVID-19.
Между тем выписали 14 019 пациентов. С начала пандемии болезнь преодолели 1 430 234 инфицированных.
Ситуация с тестированием
За минувшие сутки в Украине провели:
- 38 684 теста методом ПЦР,
- 19 284 теста методом ИФА,
- 26 007 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
В целом в течение пандемии COVID-19 в Украине провели 8 716 400 ПЦР-тестов.
Темпы вакцинации
За минувшие сутки от коронавируса вакцинировали 10 135 граждан Украины. В целом с начала вакцинальной кампании 1 дозу вакцины получили 388 399 жителей страны. А вот завершили вакцинацию (то есть получили 2 дозы) – всего 5 человек.
По состоянию на 12 апреля в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 446 213 человек.
Количество новых больных и вакцинированных в регионах
- Киев – 1 503 случая/1 500 прививок;
- Винницкая область – 342 случая/70 прививок;
- Волынская область – 329 случаев/170 прививок;
- Днепропетровская область – 706 случаев/850 прививок;
- Донецкая область – 548 случаев/480 прививок;
- Житомирская область – 188 случаев/510 прививок;
- Закарпатская – 151 случай/190 прививок;
- Запорожская область – 577 случаев/520 прививок;
- Ивано-Франковская область – 63 случая/435 прививок;
- Киевская область – 818 случаев/290 прививок;
- Кировоградская область – 84 случая/210 прививок;
- Луганская область – 252 случая/260 прививок;
- Львовская область – 838 случаев/1 510 прививок;
- Николаевская область – 355 случаев/350 прививок;
- Одесская область – 795 случаев/430 прививок;
- Полтавская область – 794 случая/320 прививок;
- Ровненская область – 422 случая/440 прививок;
- Сумская область – 179 случаев/250 прививок;
- Тернопольская область – 365 случаев/360 прививок;
- Харьковская область – 904 случая/200 прививок;
- Херсонская область – 88 случаев/210 прививок;
- Хмельницкая область – 382 случая/220 прививок;
- Черкасская область – 673 случая/0 прививок;
- Черновицкая область – 235 случаев/260 прививок;
- Черниговская область – 89 случаев/100 прививок.
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