Остальные 18 445 человек получили завершающую, вторую дозу препарата. Прививки выполнялись 566 мобильными бригадами и в 920 пунктах прививки.

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В течение 18 июня украинцев вакцинировали такими препаратами:

  • Covishield (AstraZeneca) – 110,
  • Coronavac – 21 805,
  • Cominarity (Pfizer-Biontech) – 29 694,
  • AstraZeneca – 15 492.

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 1 700 711 человек. 1 700 709 из них получили первую дозу вакцины. В то же время полностью иммунизировались, получив 2 дозы, 355 790 граждан.

Всего в стране провели 2 056 499 прививок.

Какие вакцины использовали

  • Привиты вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 173,
  • Привиты вакциной Coronavac – 443 525,
  • Привиты вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 413 224,
  • Привиты вакциной AstraZeneca – 356 399,
  • Привиты вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

По состоянию на 18 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 712 098 человек.