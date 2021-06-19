Остальные 18 445 человек получили завершающую, вторую дозу препарата. Прививки выполнялись 566 мобильными бригадами и в 920 пунктах прививки.

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В течение 18 июня украинцев вакцинировали такими препаратами:

Covishield (AstraZeneca) – 110,

Coronavac – 21 805,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 29 694,

AstraZeneca – 15 492.

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 1 700 711 человек. 1 700 709 из них получили первую дозу вакцины. В то же время полностью иммунизировались, получив 2 дозы, 355 790 граждан.

Всего в стране провели 2 056 499 прививок.

Какие вакцины использовали

Привиты вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 173,

Привиты вакциной Coronavac – 443 525,

Привиты вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 413 224,

Привиты вакциной AstraZeneca – 356 399,

Привиты вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

По состоянию на 18 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 712 098 человек.

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