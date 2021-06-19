За сутки против коронавируса вакцинировали более 60 тысяч украинцев

За минувшие сутки, 18 июня, против коронавируса вакцинировали 67 101 жителя Украины. 48 656 человек получили первую дозу вакцины.

Остальные 18 445 человек получили завершающую, вторую дозу препарата. Прививки выполнялись 566 мобильными бригадами и в 920 пунктах прививки.

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В течение 18 июня украинцев вакцинировали такими препаратами:

Covishield (AstraZeneca) – 110,

Coronavac – 21 805,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 29 694,

AstraZeneca – 15 492.

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса вакцинировали 1 700 711 человек. 1 700 709 из них получили первую дозу вакцины. В то же время полностью иммунизировались, получив 2 дозы, 355 790 граждан.

Всего в стране провели 2 056 499 прививок.

Какие вакцины использовали

Привиты вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 173,

Привиты вакциной Coronavac – 443 525,

Привиты вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 413 224,

Привиты вакциной AstraZeneca – 356 399,

Привиты вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

По состоянию на 18 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 712 098 человек.