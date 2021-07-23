В больницы были госпитализированы 446 больных с симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинской помощи. В то же время выздоровели от коронавируса со вчера еще 639 украинцев.
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Динамика тестирование на коронавирус в сутки:
- методом ПЦР – 18 411 человек,
- методом ИФА – 7 630 человек,
- экспресс-тестами – 14 016 человек.
COVID-19 в регионах: суточная статистика
- м. Киев – 226 случаев;
- Винницкая область – 8 случаев;
- Волынская область – 5 случаев;
- Днепропетровская область – 39 случаев;
- Донецкая область – 79 случаев;
- Житомирская область – 13 случаев;
- Закарпатская область – 5 случаев;
- Запорожская область – 26 случай;
- Ивано-Франковская область – 10 случаев;
- Киевская область – 21 случаев;
- Кировоградская область – 1 случай;
- Луганская область – 27 случаев;
- Львовская область – 18 случая;
- Николаевская область – 18 случаев;
- Одесская область – 35 случаев;
- Полтавская область – 21 случай;
- Ровненская область – 10 случая;
- Сумская область – 26 случаев;
- Тернопольская область – 8 случаев;
- Харьковская область – 67 случаев;
- Херсонская область – 37 случаев;
- Хмельницкая область – 19 случаев;
- Черкасская область – 19 случаев;
- Черновицкая область – 22 случая;
- Черниговская область – 3 случая.
*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала