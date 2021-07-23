В больницы были госпитализированы 446 больных с симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинской помощи. В то же время выздоровели от коронавируса со вчера еще 639 украинцев.

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Динамика тестирование на коронавирус в сутки:

  • методом ПЦР – 18 411 человек,
  • методом ИФА – 7 630 человек,
  • экспресс-тестами – 14 016 человек.

COVID-19 в регионах: суточная статистика

  • м. Киев – 226 случаев;
  • Винницкая область – 8 случаев;
  • Волынская область – 5 случаев;
  • Днепропетровская область – 39 случаев;
  • Донецкая область – 79 случаев;
  • Житомирская область – 13 случаев;
  • Закарпатская область – 5 случаев;
  • Запорожская область – 26 случай;
  • Ивано-Франковская область – 10 случаев;
  • Киевская область – 21 случаев;
  • Кировоградская область – 1 случай;
  • Луганская область – 27 случаев;
  • Львовская область – 18 случая;
  • Николаевская область – 18 случаев;
  • Одесская область – 35 случаев;
  • Полтавская область – 21 случай;
  • Ровненская область – 10 случая;
  • Сумская область – 26 случаев;
  • Тернопольская область – 8 случаев;
  • Харьковская область – 67 случаев;
  • Херсонская область – 37 случаев;
  • Хмельницкая область – 19 случаев;
  • Черкасская область – 19 случаев;
  • Черновицкая область – 22 случая;
  • Черниговская область – 3 случая.

*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналуГлавные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала