За сутки снова свыше 700 больных: заболеваемость коронавирусом в Украине

Коронавирусную болезнь в течение минувших суток подтвердили у 763 украинцев, среди них 57 детей и 15 медработников. От осложнений коронавируса умерли 22 пациента.

В больницы были госпитализированы 446 больных с симптомами COVID-19, которые нуждались в медицинской помощи. В то же время выздоровели от коронавируса со вчера еще 639 украинцев.

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Динамика тестирование на коронавирус в сутки:

методом ПЦР – 18 411 человек,

методом ИФА – 7 630 человек,

экспресс-тестами – 14 016 человек.

COVID-19 в регионах: суточная статистика

м. Киев – 226 случаев;

Винницкая область – 8 случаев;

Волынская область – 5 случаев;

Днепропетровская область – 39 случаев;

Донецкая область – 79 случаев;

Житомирская область – 13 случаев;

Закарпатская область – 5 случаев;

Запорожская область – 26 случай;

Ивано-Франковская область – 10 случаев;

Киевская область – 21 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 27 случаев;

Львовская область – 18 случая;

Николаевская область – 18 случаев;

Одесская область – 35 случаев;

Полтавская область – 21 случай;

Ровненская область – 10 случая;

Сумская область – 26 случаев;

Тернопольская область – 8 случаев;

Харьковская область – 67 случаев;

Херсонская область – 37 случаев;

Хмельницкая область – 19 случаев;

Черкасская область – 19 случаев;

Черновицкая область – 22 случая;

Черниговская область – 3 случая.

За все время пандемии COVID-19 в Украине заразились 2 247 419 человек, из них по состоянию на 23 июля выздоровели – 2 183 642 человека.

*Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала