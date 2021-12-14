В больницы госпитализировали 1 456 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, коронавирус унес жизни еще 188 человек. Зато выздоровели 9 966 пациентов.
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Охват тестирования населения:
В понедельник количество тестирований на коронавирус начало расти. В частности, вчера в Украине провели 62 044 различных теста, в частности:
- методом ПЦР – 27 241,
- методом ИФА – 7 488,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 315.
С начала пандемии в Украине провели 16 333 417 ПЦР-тестований.
Суточный прирост больных в регионах:
В течение вчерашнего дня наибольшее количество инфицированных коронавирусом было зафиксировано в Киеве. Это единственный регион, где суточный прирост инфицированных превысил тысячу.
- Киев – 1 066;
- Винницкая область – 100;
- Волынская область – 365;
- Днепропетровская область – 299;
- Донецкая область – 541;
- Житомирская область – 37;
- Закарпатская область – 273;
- Запорожская область – 405;
- Ивано-Франковская область – 164;
- Киевская область – 374;
- Кировоградская область – 153;
- Луганская область – 144;
- Львовская область – 169;
- Николаевская область – 309;
- Одесская область – 404;
- Полтавская область – 751;
- Ровненская область – 246;
- Сумская область – 144;
- Тернопольская область – 85;
- Харьковская область – 177;
- Херсонская область – 21;
- Хмельницкая область – 234;
- Черкасская область – 602;
- Черновицкая область – 90;
- Черниговская область – 130.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала
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