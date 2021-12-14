В больницы госпитализировали 1 456 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, коронавирус унес жизни еще 188 человек. Зато выздоровели 9 966 пациентов.

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Охват тестирования населения:

В понедельник количество тестирований на коронавирус начало расти. В частности, вчера в Украине провели 62 044 различных теста, в частности:

методом ПЦР – 27 241,

методом ИФА – 7 488,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 315.

С начала пандемии в Украине провели 16 333 417 ПЦР-тестований.

Суточный прирост больных в регионах:

В течение вчерашнего дня наибольшее количество инфицированных коронавирусом было зафиксировано в Киеве. Это единственный регион, где суточный прирост инфицированных превысил тысячу.

Киев – 1 066;

Винницкая область – 100;

Волынская область – 365;

Днепропетровская область – 299;

Донецкая область – 541;

Житомирская область – 37;

Закарпатская область – 273;

Запорожская область – 405;

Ивано-Франковская область – 164;

Киевская область – 374;

Кировоградская область – 153;

Луганская область – 144;

Львовская область – 169;

Николаевская область – 309;

Одесская область – 404;

Полтавская область – 751;

Ровненская область – 246;

Сумская область – 144;

Тернопольская область – 85;

Харьковская область – 177;

Херсонская область – 21;

Хмельницкая область – 234;

Черкасская область – 602;

Черновицкая область – 90;

Черниговская область – 130.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Обратите внимание: за все время пандемии в стране зарегистрировали 3 570 448 больных COVID-19. 3 233 009 из них уже выздоровели. Но умерло, к сожалению, 91 602 инфицированных.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала

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