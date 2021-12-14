За сутки в стране обнаружили более 7 тысяч больных COVID-19

14 декабря 2021 , 08:14
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Источник:

Минздрав

Вчера, 13 декабря, в Украине зарегистрировали 7 283 новых больных коронавирусом. Из них 566 детей и 134 медработника.

В больницы госпитализировали 1 456 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, коронавирус унес жизни еще 188 человек. Зато выздоровели 9 966 пациентов.

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Охват тестирования населения:

В понедельник количество тестирований на коронавирус начало расти. В частности, вчера в Украине провели 62 044 различных теста, в частности:

  • методом ПЦР – 27 241,
  • методом ИФА – 7 488,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 27 315.

С начала пандемии в Украине провели 16 333 417 ПЦР-тестований.

Суточный прирост больных в регионах:

В течение вчерашнего дня наибольшее количество инфицированных коронавирусом было зафиксировано в Киеве. Это единственный регион, где суточный прирост инфицированных превысил тысячу.

  • Киев – 1 066;
  • Винницкая область – 100;
  • Волынская область – 365;
  • Днепропетровская область – 299;
  • Донецкая область – 541;
  • Житомирская область – 37;
  • Закарпатская область – 273;
  • Запорожская область – 405;
  • Ивано-Франковская область – 164;
  • Киевская область – 374;
  • Кировоградская область – 153;
  • Луганская область – 144;
  • Львовская область – 169;
  • Николаевская область – 309;
  • Одесская область – 404;
  • Полтавская область – 751;
  • Ровненская область – 246;
  • Сумская область – 144;
  • Тернопольская область – 85;
  • Харьковская область – 177;
  • Херсонская область – 21;
  • Хмельницкая область – 234;
  • Черкасская область – 602;
  • Черновицкая область – 90;
  • Черниговская область – 130.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Обратите внимание: за все время пандемии в стране зарегистрировали 3 570 448 больных COVID-19. 3 233 009 из них уже выздоровели. Но умерло, к сожалению, 91 602 инфицированных.

 

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Автор: Анастасія Кушпіт