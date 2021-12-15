В больницы госпитализировали 2 280 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, коронавирус унес жизни еще 356 человек. В то же время выздоровели 26 307 пациентов.

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Охват тестирования населения:

Во вторник количество тестирований на коронавирус начало расти. В частности, вчера в Украине провели 79 090 различных тестов, в частности:

методом ПЦР – 38 008,

методом ИФА – 8 984,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 098

С начала пандемии в Украине провели 16 333 417 ПЦР-тестований.

Суточный прирост больных в регионах:

г. Киев – 1 247;

Винницкая область – 353;

Волынская область – 402;

Днепропетровская область – 267;

Донецкая область – 425;

Житомирская область – 133;

Закарпатская область – 315;

Запорожская область – 456;

Ивано-Франковская область – 159;

Киевская область – 387;

Кировоградская область – 139;

Луганская область – 154;

Львовская область – 273;

Николаевская область – 328;

Одесская область – 364;

Полтавская область – 568;

Ровненская область – 297;

Сумская область – 191;

Тернопольская область – 171;

Харьковская область – 346;

Херсонская область – 155;

Хмельницкая область – 360;

Черкасская область – 394;

Черновицкая область – 104;

Черниговская область – 121.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Обратите внимание: за все время пандемии в стране зарегистрировали 3 578 557 больных COVID-19. 3 259 316 из них уже выздоровели. Но умерло, к сожалению, 91 958 инфицированных.

Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers / Инфографика 24 канала

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