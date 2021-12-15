В больницы госпитализировали 2 280 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, коронавирус унес жизни еще 356 человек. В то же время выздоровели 26 307 пациентов.
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Охват тестирования населения:
Во вторник количество тестирований на коронавирус начало расти. В частности, вчера в Украине провели 79 090 различных тестов, в частности:
- методом ПЦР – 38 008,
- методом ИФА – 8 984,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 098
С начала пандемии в Украине провели 16 333 417 ПЦР-тестований.
Суточный прирост больных в регионах:
- г. Киев – 1 247;
- Винницкая область – 353;
- Волынская область – 402;
- Днепропетровская область – 267;
- Донецкая область – 425;
- Житомирская область – 133;
- Закарпатская область – 315;
- Запорожская область – 456;
- Ивано-Франковская область – 159;
- Киевская область – 387;
- Кировоградская область – 139;
- Луганская область – 154;
- Львовская область – 273;
- Николаевская область – 328;
- Одесская область – 364;
- Полтавская область – 568;
- Ровненская область – 297;
- Сумская область – 191;
- Тернопольская область – 171;
- Харьковская область – 346;
- Херсонская область – 155;
- Хмельницкая область – 360;
- Черкасская область – 394;
- Черновицкая область – 104;
- Черниговская область – 121.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers / Инфографика 24 канала
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