За сутки в стране обнаружили более 8 тысяч больных COVID-19

15 декабря 2021 , 08:18
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Источник:

Минздрав

Вчера, 14 декабря, в Украине зарегистрировали 8 109 новых больных коронавирусом. Из них 707 детей и 182 медработника.

В больницы госпитализировали 2 280 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, коронавирус унес жизни еще 356 человек. В то же время выздоровели 26 307 пациентов.

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Охват тестирования населения:

Во вторник количество тестирований на коронавирус начало расти. В частности, вчера в Украине провели 79 090 различных тестов, в частности:

  • методом ПЦР – 38 008,
  • методом ИФА – 8 984,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 32 098

С начала пандемии в Украине провели 16 333 417 ПЦР-тестований.

Суточный прирост больных в регионах:

  • г. Киев – 1 247;
  • Винницкая область – 353;
  • Волынская область – 402;
  • Днепропетровская область – 267;
  • Донецкая область – 425;
  • Житомирская область – 133;
  • Закарпатская область – 315;
  • Запорожская область – 456;
  • Ивано-Франковская область – 159;
  • Киевская область – 387;
  • Кировоградская область – 139;
  • Луганская область – 154;
  • Львовская область – 273;
  • Николаевская область – 328;
  • Одесская область – 364;
  • Полтавская область – 568;
  • Ровненская область – 297;
  • Сумская область – 191;
  • Тернопольская область – 171;
  • Харьковская область – 346;
  • Херсонская область – 155;
  • Хмельницкая область – 360;
  • Черкасская область – 394;
  • Черновицкая область – 104;
  • Черниговская область – 121.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Обратите внимание: за все время пандемии в стране зарегистрировали 3 578 557 больных COVID-19. 3 259 316 из них уже выздоровели. Но умерло, к сожалению, 91 958 инфицированных.

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Автор: Олександр Бевза