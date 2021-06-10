Кроме этого, за сутки госпитализировали 741 человека. Выздоровели 6 513 человек, а умерли – 97.

Актуально Центры массовой вакцинации в Украине: в каких городах будут работать на следующих выходных

За сутки протестировали:

  • методом ПЦР – 28 997 человек,
  • методом ИФА – 10 741 человека,
  • экспресс-тестами – 19 683 человека.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Больше всего случаев зарегистрировали в Киеве, Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Киевской областях.

  • Киев – 216 случаев;
  • Винницкая область – 54 случая;
  • Волынская область – 63 случая;
  • Днепропетровская область – 119 случаев;
  • Донецкая область – 63 случая;
  • Житомирская область – 68 случаев;
  • Закарпатская область – 26 случаев;
  • Запорожская область – 33 случая;
  • Ивано-Франковская область – 44 случая;
  • Киевская область – 102 случая;
  • Кировоградская область – 17 случаев;
  • Луганская область – 27 случаев;
  • Львовская область – 128 случаев;
  • Николаевская область – 53 случая;
  • Одесская область – 63 случая;
  • Полтавская область – 75 случаев;
  • Ровненская область – 88 случаев;
  • Сумская область – 63 случая;
  • Тернопольская область – 42 случая;
  • Харьковская область – 128 случаев;
  • Херсонская область – 67 случаев;
  • Хмельницкая область – 593 случая;
  • Черкасская область – 70 случаев;
  • Черновицкая область – 27 случаев;
  • Черниговская область – 90 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика за все время пандемии в Украине

  • заболели – 2 219 824 человека;
  • выздоровели – 2 115 197 человек;
  • летальных исходов – 51 507;
  • проведено ПЦР-тестирований – 10 434 574.

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