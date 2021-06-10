Кроме этого, за сутки госпитализировали 741 человека. Выздоровели 6 513 человек, а умерли – 97.
Актуально Центры массовой вакцинации в Украине: в каких городах будут работать на следующих выходных
За сутки протестировали:
- методом ПЦР – 28 997 человек,
- методом ИФА – 10 741 человека,
- экспресс-тестами – 19 683 человека.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
Больше всего случаев зарегистрировали в Киеве, Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Киевской областях.
- Киев – 216 случаев;
- Винницкая область – 54 случая;
- Волынская область – 63 случая;
- Днепропетровская область – 119 случаев;
- Донецкая область – 63 случая;
- Житомирская область – 68 случаев;
- Закарпатская область – 26 случаев;
- Запорожская область – 33 случая;
- Ивано-Франковская область – 44 случая;
- Киевская область – 102 случая;
- Кировоградская область – 17 случаев;
- Луганская область – 27 случаев;
- Львовская область – 128 случаев;
- Николаевская область – 53 случая;
- Одесская область – 63 случая;
- Полтавская область – 75 случаев;
- Ровненская область – 88 случаев;
- Сумская область – 63 случая;
- Тернопольская область – 42 случая;
- Харьковская область – 128 случаев;
- Херсонская область – 67 случаев;
- Хмельницкая область – 593 случая;
- Черкасская область – 70 случаев;
- Черновицкая область – 27 случаев;
- Черниговская область – 90 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Статистика за все время пандемии в Украине
- заболели – 2 219 824 человека;
- выздоровели – 2 115 197 человек;
- летальных исходов – 51 507;
- проведено ПЦР-тестирований – 10 434 574.