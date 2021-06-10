За сутки в Украине 1 785 человек заболели коронавирусом

За сутки, 9 июня в Украине зафиксировали 1 785 новых случаев заболевания COVID-19. Среди новых заболевших – 77 детей и 73 медика.

Кроме этого, за сутки госпитализировали 741 человека. Выздоровели 6 513 человек, а умерли – 97.

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За сутки протестировали:

методом ПЦР – 28 997 человек,

методом ИФА – 10 741 человека,

экспресс-тестами – 19 683 человека.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Больше всего случаев зарегистрировали в Киеве, Харьковской, Львовской, Днепропетровской и Киевской областях.

Киев – 216 случаев;

Винницкая область – 54 случая;

Волынская область – 63 случая;

Днепропетровская область – 119 случаев;

Донецкая область – 63 случая;

Житомирская область – 68 случаев;

Закарпатская область – 26 случаев;

Запорожская область – 33 случая;

Ивано-Франковская область – 44 случая;

Киевская область – 102 случая;

Кировоградская область – 17 случаев;

Луганская область – 27 случаев;

Львовская область – 128 случаев;

Николаевская область – 53 случая;

Одесская область – 63 случая;

Полтавская область – 75 случаев;

Ровненская область – 88 случаев;

Сумская область – 63 случая;

Тернопольская область – 42 случая;

Харьковская область – 128 случаев;

Херсонская область – 67 случаев;

Хмельницкая область – 593 случая;

Черкасская область – 70 случаев;

Черновицкая область – 27 случаев;

Черниговская область – 90 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Статистика за все время пандемии в Украине

заболели – 2 219 824 человека;

выздоровели – 2 115 197 человек;

летальных исходов – 51 507;

проведено ПЦР-тестирований – 10 434 574.



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