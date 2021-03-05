За сутки в Украине 10 155 больных коронавирусом
По состоянию на 5 марта в Украине зарегистрировано 1 384 917 больных COVID-19. За сутки соответствующий диагноз установили 7 235 людям. Из них 577 детям и 345 медикам.
Источник:фейсбук Максима Степанова
Больше всего новых случаев заражения за прошедшие сутки зарегистрировали в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.
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