За сутки в Украине 13 276 человек заболели коронавирусом
За минувшие сутки, 12 марта, в Украине выявили 13 276 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.
Источник:Фейсбук-страница Максима Степанова
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.
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Также за минувшие сутки госпитализированы 3 967 человек. 243 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, выздоровел – 4 897 пациентов.
За все время пандемии в Украине
- заболело – 1 451 744 человека;
- выздоровело – 1 219 773 человека;
- летальных исходов – 28 158.
Ситуация с тестированием
12 марта было осуществлено 99 270 тестирований (в частности методом ПЦР-46 361, методом ИФА-18 658 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 251). С начала пандемии проведено 7 328 468 ПЦР-тестов.
Количество заболеваний коронавирусом в регионах за 12 марта:
- г. Киев – 1 049 случаев;
- Винницкая область – 933 случая;
- Волынская область – 261 случай;
- Днепропетровская область – 693 случая;
- Донецкая область – 464 случая;
- Житомирская область – 971 случай;
- Закарпатская – 625 случаев;
- Запорожская область – 345 случаев;
- Ивано-Франковская область – 719 случаев;
- Киевская область – 913 случаев;
- Кировоградская область – 84 случая;
- Луганская область – 91 случай;
- Львовская область – 879 случаев;
- Николаевская область – 378 случаев;
- Одесская область – 767 случаев;
- Полтавская область – 244 случая;
- Ровненская область – 380 случаев;
- Сумская область – 275 случаев;
- Тернопольская область – 399 случаев;
- Харьковская область – 837 случаев;
- Херсонская область – 84 случая;
- Хмельницкая область – 605 случаев;
- Черкасская область – 313 случаев;
- Черновицкая область – 625 случаев;
- Черниговская область – 342 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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