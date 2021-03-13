За минувшие сутки, 12 марта, в Украине выявили 13 276 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 3 967 человек. 243 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, выздоровел – 4 897 пациентов.

За все время пандемии в Украине

заболело – 1 451 744 человека;

выздоровело – 1 219 773 человека;

летальных исходов – 28 158.

Ситуация с тестированием

12 марта было осуществлено 99 270 тестирований (в частности методом ПЦР-46 361, методом ИФА-18 658 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 251). С начала пандемии проведено 7 328 468 ПЦР-тестов.

Количество заболеваний коронавирусом в регионах за 12 марта:

г. Киев – 1 049 случаев;

Винницкая область – 933 случая;

Волынская область – 261 случай;

Днепропетровская область – 693 случая;

Донецкая область – 464 случая;

Житомирская область – 971 случай;

Закарпатская – 625 случаев;

Запорожская область – 345 случаев;

Ивано-Франковская область – 719 случаев;

Киевская область – 913 случаев;

Кировоградская область – 84 случая;

Луганская область – 91 случай;

Львовская область – 879 случаев;

Николаевская область – 378 случаев;

Одесская область – 767 случаев;

Полтавская область – 244 случая;

Ровненская область – 380 случаев;

Сумская область – 275 случаев;

Тернопольская область – 399 случаев;

Харьковская область – 837 случаев;

Херсонская область – 84 случая;

Хмельницкая область – 605 случаев;

Черкасская область – 313 случаев;

Черновицкая область – 625 случаев;

Черниговская область – 342 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



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