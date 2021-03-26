За прошедшие сутки, 25 марта, в Украине прививки против коронавируса получили 18 738 украинцев.

За минувшие сутки в Украине вакцинировано 1 дозой – 18738 людей, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 0 человек.

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Всего с начала кампании по вакцинации привито 174 325 украинцев, из них получили 1 дозу – 174 324 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 лицо

За 25 марта 2021 года было сделано на 177 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли силами 168 мобильных бригад по иммунизации и 483 пунктов прививки.

Наибольшее количество прививок за 25 марта 2021 года было проведено в Киеве – 1850 прививок, а за весь период вакцинальной кампании – в Днепропетровской области – 12169 прививок.

Распределение проведенных прививок по регионам за 25 марта:

Вакцинация в Украине / Данные по состоянию на 25 марта / Минздрав

Напомним, вчера, 25 марта, в Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса от производителя Sinovac в размере 200 тысяч доз из Китая. Всего в Sinovac Украина заказала 2 миллиона доз этой вакцины.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала