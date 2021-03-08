По состоянию на 8 марта в Украине зафиксировали 1 406 800 случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. За минувшие сутки в стране зарегистрировали 5 572 новых больных, из них 309 детей и 123 медработника.

За прошедшие сутки в больницы госпитализировали 2 136 пациентов с коронавирусом или подозрением на наличие заболевания.

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За этот же период от недуга умерло 106 человек. Общее число смертей в результате болезни возросло до 27 128.

Зато выписали еще 1 734 человека. Всего с начала пандемии выздоровели 1 198 254 пациента.

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