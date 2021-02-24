По состоянию на 24 февраля в Украине зафиксировали 1 317 694 случая заражения коронавирусом. Среди 5 850 новых пациентов – 316 детей и 271 медработник.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки в больницы госпитализировали 3 049 человек с подтвержденным коронавирусом или имеющимися признаками болезни.

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За этот же период в Украине умерли еще 152 пациента с COVID-19, поэтому общее количество умерших от болезни в стране возросло до 25 461.

Зато выздоровели от начала пандемии 1 155 422 больных. За минувшие сутки выписали 3 645 пациентов.

Ситуация с тестированием

В течение 23 февраля в Украине провели 79 538 тестов на коронавирус. Из них:

методом ПЦР – 34 351,

методом ИФА – 15 548,

экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 639.

Всего по состоянию на 24 февраля в стране осуществили 6 772 495 ПЦР-тестирований.

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