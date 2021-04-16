За минувшие сутки в Украине обнаружили еще 17 479 больных коронавирусом SARS-CoV-2. Всего по состоянию на 16 апреля в стране зарегистрировано 1 921 244 пациента с COVID-19.

Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировали в Киеве (1 609). А также в Харьковской (1 377), Львовской (1 365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1 315) областях.

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Известно, что среди новых 17 479 пациентов – 709 детей и 378 медработников. Особенно неутешительными остаются показатели госпитализаций и смертей. За прошедшие сутки, 15 апреля, в больницы попали 4 348 пациентов с COVID-19 или подозрением на болезнь. Из жизни ушли еще 438 больных.

Выписали 12 054 человека. Эти пациенты либо выздоровели, либо закончили самоизоляцию вследствие легкого или бессимптомного течения COVID-19.

Нынешняя статистика базируется на тестированиях, проведенных в предыдущие сутки. 15 апреля в Украине провели 47 421 исследование методом ПЦР. Кроме этого, в лабораториях осуществили 19 030 исследований методом ИФА. За этот же период медики применили 43 133 экспресс-теста на антиген к SARS-CoV-2.

С начала пандемии в Украине:



обнаружили – 1 921 244 инфицированных;

выздоровело – 1 465 820 больных;

умерло – 39 096 пациентов;

проведено ПЦР-тестирований – 8 869 518.

Темпы вакцинальной кампании

На протяжении 15 апреля в Украине сделали 13 520 прививок против COVID-19. В целом от начала вакцинальной кампании прививали 432 817 людей. Из них 432 815 получили 1 дозу. Зато закончили вакцинацию (то есть получили 2 дозы) – 5 человек. Из них двое получили 1 дозу заграницей.

По состоянию на 15 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 458 153 человека.

Количество новых больных и вакцинированных в регионах:

Киев – 1 609 случаев заражения/ 1 770 прививок;

Винницкая область – 404 случая заражения / 225 прививок;

Волынская область – 426 случаев заражения/ 688 прививок;

Днепропетровская область – 1 332 случая заражения / 385 прививок;

Донецкая область – 686 случаев заражения / 460 прививок;

Житомирская область – 530 случаев заражения/ 678 прививок;

Закарпатская область – 162 случая заражения/ 420 прививок;

Запорожская область – 787 случаев заражения / 558 прививок;

Ивано-Франковская область – 150 случаев заражения/ 497 прививок;

Киевская область – 926 случаев заражения / 97 прививок;

Кировоградская область – 182 случая заражения/ 300 прививок;

Луганская область – 290 случаев заражения / 200 прививок;

Львовская область – 1 365 случаев заражения / 2 650 прививок;

Николаевская область – 400 случаев заражения/ 237 прививок;

Одесская область – 1 315 случаев заражения/ 893 прививки;

Полтавская область – 688 случаев заражения/ 352 прививки;

Ровненская область – 554 случая заражения/ 470 прививок;

Сумская область – 723 случая заражения / 250 прививок;

Тернопольская область – 460 случаев заражения/ 487 прививок;

Харьковская область – 1 377 случаев заражения / 230 прививок;

Херсонская область – 316 случаев заражения/ 280 прививок;

Хмельницкая область – 892 случая заражения/ 680 прививок;

Черкасская область – 953 случая заражения / 165 прививок;

Черновицкая область – 276 случаев заражения/ 310 прививок;

Черниговская область – 676 случаев заражения/ 238 прививок.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, что надо знать о профилактике коронавируса / инфографика 24 канала