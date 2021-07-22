Ситуация с коронавирусом в Украине

От осложнений коронавируса умер 21 пациент. Больше всего больных снова зарегистрировали в столице.

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За тот же период в госпитализации нуждались 402 человека. Удалось побороть недуг 501 человеку.

За сутки протестированы:

  • методом ПЦР – 20 724 человека;
  • методом ИФА – 7 749 человек;
  • экспресс-тестами – 14 794 человека.

В целом с начала пандемии в Украине провели 11 221 402 ПЦР-теста.

За все время пандемии в Украине

С начала пандемии коронавируса заболели – 2 246 656 человек. Из них выздоровели – 2 183 003 человека. Летальных исходов – 52 790.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 232 случая;
  • Винницкая область – 12 случаев;
  • Волынская область – 6 случаев;
  • Днепропетровская область – 27 случаев;
  • Донецкая область – 39 случаев;
  • Житомирская область – 10 случаев;
  • Закарпатская область – 10 случаев;
  • Запорожская область – 31 случай;
  • Ивано-Франковская область – 8 случаев;
  • Киевская область – 13 случаев;
  • Кировоградская область – 4 случая;
  • Луганская область – 28 случаев;
  • Львовская область – 24 случая;
  • Николаевская область – 14 случаев;
  • Одесская область – 59 случаев;
  • Полтавская область – 10 случаев;
  • Ровненская область – 4 случая;
  • Сумская область – 17 случаев;
  • Тернопольская область – 9 случаев;
  • Харьковская область – 41 случай;
  • Херсонская область – 26 случаев;
  • Хмельницкая область – 14 случаев;
  • Черкасская область – 12 случаев;
  • Черновицкая область – 4 случая;
  • Черниговская область – 1 случай.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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