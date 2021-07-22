За сутки в Украине COVID-19 заболели более 700 человек: цифры растут

За сутки 21 июля в Украине заболели коронавирусом еще 726 человек. Среди них – 37 детей и 18 медработников.

Ситуация с коронавирусом в Украине

От осложнений коронавируса умер 21 пациент. Больше всего больных снова зарегистрировали в столице.

Внимание Новости о коронавирусе 21 июля: Сорос и Гейтс купили производителя ковид-тестов, Moderna в Киеве

За тот же период в госпитализации нуждались 402 человека. Удалось побороть недуг 501 человеку.

За сутки протестированы:

методом ПЦР – 20 724 человека;

методом ИФА – 7 749 человек;

экспресс-тестами – 14 794 человека.

В целом с начала пандемии в Украине провели 11 221 402 ПЦР-теста.

За все время пандемии в Украине

С начала пандемии коронавируса заболели – 2 246 656 человек. Из них выздоровели – 2 183 003 человека. Летальных исходов – 52 790.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 232 случая;

Винницкая область – 12 случаев;

Волынская область – 6 случаев;

Днепропетровская область – 27 случаев;

Донецкая область – 39 случаев;

Житомирская область – 10 случаев;

Закарпатская область – 10 случаев;

Запорожская область – 31 случай;

Ивано-Франковская область – 8 случаев;

Киевская область – 13 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 28 случаев;

Львовская область – 24 случая;

Николаевская область – 14 случаев;

Одесская область – 59 случаев;

Полтавская область – 10 случаев;

Ровненская область – 4 случая;

Сумская область – 17 случаев;

Тернопольская область – 9 случаев;

Харьковская область – 41 случай;

Херсонская область – 26 случаев;

Хмельницкая область – 14 случаев;

Черкасская область – 12 случаев;

Черновицкая область – 4 случая;

Черниговская область – 1 случай.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.