За сутки в Украине COVID-19 заболели более 700 человек: цифры растут
22 июля 2021 , 08:15Читати новину українською
Источник:Минздрав Украины
За сутки 21 июля в Украине заболели коронавирусом еще 726 человек. Среди них – 37 детей и 18 медработников.
Ситуация с коронавирусом в Украине
От осложнений коронавируса умер 21 пациент. Больше всего больных снова зарегистрировали в столице.
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За тот же период в госпитализации нуждались 402 человека. Удалось побороть недуг 501 человеку.
За сутки протестированы:
- методом ПЦР – 20 724 человека;
- методом ИФА – 7 749 человек;
- экспресс-тестами – 14 794 человека.
В целом с начала пандемии в Украине провели 11 221 402 ПЦР-теста.
За все время пандемии в Украине
С начала пандемии коронавируса заболели – 2 246 656 человек. Из них выздоровели – 2 183 003 человека. Летальных исходов – 52 790.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 232 случая;
- Винницкая область – 12 случаев;
- Волынская область – 6 случаев;
- Днепропетровская область – 27 случаев;
- Донецкая область – 39 случаев;
- Житомирская область – 10 случаев;
- Закарпатская область – 10 случаев;
- Запорожская область – 31 случай;
- Ивано-Франковская область – 8 случаев;
- Киевская область – 13 случаев;
- Кировоградская область – 4 случая;
- Луганская область – 28 случаев;
- Львовская область – 24 случая;
- Николаевская область – 14 случаев;
- Одесская область – 59 случаев;
- Полтавская область – 10 случаев;
- Ровненская область – 4 случая;
- Сумская область – 17 случаев;
- Тернопольская область – 9 случаев;
- Харьковская область – 41 случай;
- Херсонская область – 26 случаев;
- Хмельницкая область – 14 случаев;
- Черкасская область – 12 случаев;
- Черновицкая область – 4 случая;
- Черниговская область – 1 случай.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.