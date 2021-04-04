По состоянию на 4 апреля в Украине зафиксировали 1 745 709 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки болезнь диагностировали у 13 738 человек. Такой резкий спад объясняется уменьшением количества тестирований.

Среди новых больных 504 ребенка и 216 медработников. Больше всего новых больных обнаружили в Харьковской (1 388) области. К теме Новости о коронавирусе 3 апреля: рекорд инфицированных, "Спутник" не уберег президента Аргентины Новость дополняется ...