За сутки в Украине госпитализировали более 5 тысяч людей с COVID-19: сколько больных обнаружили
По состоянию на 4 апреля в Украине зафиксировали 1 745 709 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки болезнь диагностировали у 13 738 человек. Такой резкий спад объясняется уменьшением количества тестирований.
Источник:фейсбук Максима Степанова
Среди новых больных 504 ребенка и 216 медработников. Больше всего новых больных обнаружили в Харьковской (1 388) области.
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