По состоянию на 11 марта в Украине обнаружили 1 425 522 случая заражения коронавирусом COVID-19. За минувшие сутки в стране зафиксировали 9 084 новых больных, из них 442 ребенка и 348 медработников.

Больше всего новых больных COVID-19 зарегистрировали в Киеве (853), а также Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.

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За прошедшие сутки, 10 марта, в больницы госпитализировали 4 250 пациентов с коронавирусом или имеющимися признаками инфекции.

За этот же период 262 пациента умерли, в результате чего общее количество смертей от болезни возросло до 27 685.

Между тем выписали еще 5 330 человек. С начала пандемии коронавирус преодолели 1 210 246 инфицированных.

Ситуация с тестированием

За минувшие сутки в Украине сделали 47 365 исследований методом ПЦР. Также сделали 18 615 тестов методом ИФА, а еще 40 484 исследований – экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

В целом с начала пандемии в Украине провели 7 235 711 ПЦР-тестов.

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