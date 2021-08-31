В больницы госпитализировали 407 человек с подтвержденным коронавирусом или имеющимися симптомами болезни. К сожалению, еще 51 инфицированный умер.
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В то же время выздоровели за этот период аж 1 257 больных – их уже выписали.
Объемы тестирования
В течение 30 августа в Украине провели 46 014 тестов на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 21 236,
- методом ИФА – 7 031,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17 747.
В целом в Украине провели 11 980 323 тестирования методом ПЦР.
Суточный прирост инфицированных в регионах
- Киев – 204 случая;
- Винницкая область – 29 случаев;
- Волынская область – 18 случаев;
- Днепропетровская область – 59 случаев;
- Донецкая область – 59 случаев;
- Житомирская область – 25 случаев;
- Закарпатская область – 12 случаев;
- Запорожская область – 80 случаев;
- Ивано-Франковская область – 31 случай;
- Киевская область – 28 случаев;
- Кировоградская область – 13 случаев;
- Луганская область – 106 случаев;
- Львовская область – 51 случай;
- Николаевская область – 16 случаев;
- Одесская область – 127 случаев;
- Полтавская область – 59 случаев;
- Ровненская область – 40 случаев;
- Сумская область – 25 случаев;
- Тернопольская область – 20 случаев;
- Харьковская область – 144 случая;
- Херсонская область – 26 случаев;
- Хмельницкая область – 50 случаев;
- Черкасская область – 28 случаев;
- Черновицкая область – 87 случаев;
- Черниговская область – 19 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала