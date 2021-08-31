В больницы госпитализировали 407 человек с подтвержденным коронавирусом или имеющимися симптомами болезни. К сожалению, еще 51 инфицированный умер.

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В то же время выздоровели за этот период аж 1 257 больных – их уже выписали.

Объемы тестирования

В течение 30 августа в Украине провели 46 014 тестов на коронавирус, из них:

  • методом ПЦР – 21 236,
  • методом ИФА – 7 031,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17 747.

В целом в Украине провели 11 980 323 тестирования методом ПЦР.

Суточный прирост инфицированных в регионах

  • Киев – 204 случая;
  • Винницкая область – 29 случаев;
  • Волынская область – 18 случаев;
  • Днепропетровская область – 59 случаев;
  • Донецкая область – 59 случаев;
  • Житомирская область – 25 случаев;
  • Закарпатская область – 12 случаев;
  • Запорожская область – 80 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 31 случай;
  • Киевская область – 28 случаев;
  • Кировоградская область – 13 случаев;
  • Луганская область – 106 случаев;
  • Львовская область – 51 случай;
  • Николаевская область – 16 случаев;
  • Одесская область – 127 случаев;
  • Полтавская область – 59 случаев;
  • Ровненская область – 40 случаев;
  • Сумская область – 25 случаев;
  • Тернопольская область – 20 случаев;
  • Харьковская область – 144 случая;
  • Херсонская область – 26 случаев;
  • Хмельницкая область – 50 случаев;
  • Черкасская область – 28 случаев;
  • Черновицкая область – 87 случаев;
  • Черниговская область – 19 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала