За сутки в Украине обнаружили 1 356 COVID-больных

За минувшие сутки, 30 августа, в Украине зафиксировали 1 356 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Среди выявленных пациентов – 75 детей и 31 медработник.

В больницы госпитализировали 407 человек с подтвержденным коронавирусом или имеющимися симптомами болезни. К сожалению, еще 51 инфицированный умер.

К теме Откуда примеси в вакцинах Moderna, новые темпы мутаций: новости о коронавирусе 30 августа

В то же время выздоровели за этот период аж 1 257 больных – их уже выписали.

Объемы тестирования

В течение 30 августа в Украине провели 46 014 тестов на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 21 236,

методом ИФА – 7 031,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17 747.

В целом в Украине провели 11 980 323 тестирования методом ПЦР.

Общая статистика заболеваемости

За все время пандемии в стране обнаружили 2 286 296 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. 2 207 940 больных уже выздоровели, но 53 789 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Суточный прирост инфицированных в регионах

Киев – 204 случая;

Винницкая область – 29 случаев;

Волынская область – 18 случаев;

Днепропетровская область – 59 случаев;

Донецкая область – 59 случаев;

Житомирская область – 25 случаев;

Закарпатская область – 12 случаев;

Запорожская область – 80 случаев;

Ивано-Франковская область – 31 случай;

Киевская область – 28 случаев;

Кировоградская область – 13 случаев;

Луганская область – 106 случаев;

Львовская область – 51 случай;

Николаевская область – 16 случаев;

Одесская область – 127 случаев;

Полтавская область – 59 случаев;

Ровненская область – 40 случаев;

Сумская область – 25 случаев;

Тернопольская область – 20 случаев;

Харьковская область – 144 случая;

Херсонская область – 26 случаев;

Хмельницкая область – 50 случаев;

Черкасская область – 28 случаев;

Черновицкая область – 87 случаев;

Черниговская область – 19 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

​

Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала