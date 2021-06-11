В Минздраве Украины сообщили, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 762 человека.

К сожалению, 70 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. При этом 5 583 пациента выздоровели.

За сутки протестировано:

методом ПЦР-25 837 человек,

методом ИФА – 10 741 человек,

экспресс-тестами – 18 764 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 221 427 человек;

выздоровело – 2 120 780 человек;

летальных исходов – 51 577;

проведено ПЦР-тестирований – 10 460 411.



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