За сутки в Украине обнаружили 1 603 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки, 10 июня, в Украине зафиксировали 1 603 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди новых больных – 75 детей и 72 медработникаки.
В Минздраве Украины сообщили, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.
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Также за минувшие сутки госпитализированы 762 человека.
К сожалению, 70 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. При этом 5 583 пациента выздоровели.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР-25 837 человек,
- методом ИФА – 10 741 человек,
- экспресс-тестами – 18 764 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 2 221 427 человек;
- выздоровело – 2 120 780 человек;
- летальных исходов – 51 577;
- проведено ПЦР-тестирований – 10 460 411.