За прошедшие сутки, 17 апреля, в Украине зафиксировали более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в частности, заболели 456 детей и 161 медработник.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1590), Днепропетровской (1114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях. Новость дополняется...