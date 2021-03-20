За сутки в Украине обнаружили 15 292 случая инфицирования коронавирусом
За минувшие сутки, 19 марта, в Украине зафиксировали 15 292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки заболело 797 детей и 367 медработников.
Источник:Фейсбук-страница Максима Степанова
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.
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Также 19 марта госпитализированы 4 369 человек. 260 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, выздоровело – 5 190 пациентов.
- заболело – 1 535 218 человек;
- выздоровело – 1 253 972 человека;
- летальных исходов – 29 775;
- проведено ПЦР-тестирований – 7 624 537.
За минувшие сутки совершено 114 719 тестирований (методом ПЦР – 50 800, методом ИФА – 23 398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 521).
Количество заболеваний коронавирусом в регионах за 19 марта:
- г. Киев – 1 070 случаев;
- Винницкая область – 823 случая;
- Волынская область – 240 случаев;
- Днепропетровская область – 1 104 случая;
- Донецкая область – 583 случая;
- Житомирская область – 1 082 случай;
- Закарпатская – 366 случаев;
- Запорожская область – 485 случаев;
- Ивано-Франковская область – 410 случаев;
- Киевская область – 1 036 случаев;
- Кировоградская область – 137 случаев;
- Луганская область – 115 случаев;
- Львовская область – 1 180 случаев;
- Николаевская область – 408 случаев;
- Одесская область – 1 037 случаев;
- Полтавская область – 400 случаев;
- Ровненская область – 432 выпада;
- Сумская область – 564 случая;
- Тернопольская область – 598 случаев;
- Харьковская область – 754 случая;
- Херсонская область – 90 случаев;
- Хмельницкая область – 871 случай;
- Черкасская область – 582 случая;
- Черновицкая область – 539 случаев;
- Черниговская область – 386 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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