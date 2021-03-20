За минувшие сутки, 19 марта, в Украине зафиксировали 15 292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки заболело 797 детей и 367 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.

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Также 19 марта госпитализированы 4 369 человек. 260 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, выздоровело – 5 190 пациентов.

За все время пандемии в Украине: заболело – 1 535 218 человек;

выздоровело – 1 253 972 человека;

летальных исходов – 29 775;

проведено ПЦР-тестирований – 7 624 537.

За минувшие сутки совершено 114 719 тестирований (методом ПЦР – 50 800, методом ИФА – 23 398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 521).

Количество заболеваний коронавирусом в регионах за 19 марта:

г. Киев – 1 070 случаев;

Винницкая область – 823 случая;

Волынская область – 240 случаев;

Днепропетровская область – 1 104 случая;

Донецкая область – 583 случая;

Житомирская область – 1 082 случай;

Закарпатская – 366 случаев;

Запорожская область – 485 случаев;

Ивано-Франковская область – 410 случаев;

Киевская область – 1 036 случаев;

Кировоградская область – 137 случаев;

Луганская область – 115 случаев;

Львовская область – 1 180 случаев;

Николаевская область – 408 случаев;

Одесская область – 1 037 случаев;

Полтавская область – 400 случаев;

Ровненская область – 432 выпада;

Сумская область – 564 случая;

Тернопольская область – 598 случаев;

Харьковская область – 754 случая;

Херсонская область – 90 случаев;

Хмельницкая область – 871 случай;

Черкасская область – 582 случая;

Черновицкая область – 539 случаев;

Черниговская область – 386 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала