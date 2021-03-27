За минувшие сутки, 26 марта, в Украине зафиксировали 17 424 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за сутки заболели 752 ребенка и 420 медработников.

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Также 26 марта госпитализированы 4 747 человек. К сожалению, 290 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. За прошедшие сутки выздоровели 7 124 пациента, а также осуществлено 123 500 тестирований (методом ПЦР – 55 500, методом ИФА – 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 45 530).

За все время пандемии в Украине

заболело – 1 632 131 человек;

выздоровело – 1 297 282 человека;

летальных исходов – 31 751;

проведено ПЦР-тестирований – 7 945 044.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1 407), Одесской (1 282), Киевской (1 273) И Днепропетровской (1 171) областях, и г. Киев (1 226). 17 939 человек привито против COVID-19 за сутки 26 марта 2021 года в Украине.

Вакцинация в Украине

Кроме того, 192 264 человека привито с начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 192 263 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 лицо.

Прививка проводилась 180 мобильными бригадами по иммунизации и в 493 пунктах прививки. По состоянию на 26 марта 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 356 308 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок

г. Киев – 1 226 случаев / 1 650 прививок;

Винницкая область – 724 случая / 830 прививок;

Волынская область – 370 случаев / 280 прививок;

Днепропетровская область – 1 171 случай/ 1 320 прививок;

Донецкая область – 802 случая / 770 прививок;

Житомирская область – 813 случаев / 690 прививок;

Закарпатская – 353 случая / 420 прививок;

Запорожская область – 599 случаев / 590 прививок;

Ивано-Франковская область – 373 случая / 629 прививок;

Киевская область – 1 273 случая / 1 170 прививок;

Кировоградская область – 172 случая / 460 прививок;

Луганская область – 167 случаев / 340 прививок;

Львовская область – 1 407 случаев/ 1 060 прививок;

Николаевская область – 454 случая / 600 прививок;

Одесская область – 1 282 случая / 400 прививок;

Полтавская область – 673 случая / 700 прививок;

Ровненская область – 553 случая / 650 прививок;

Сумская область – 567 случаев / 1 080 прививок;

Тернопольская область – 628 случаев / 590 прививок;

Харьковская область – 1 132 случая / 390 прививок;

Херсонская область – 174 случая / 1 190 прививок;

Хмельницкая область – 822 случая / 640 прививок;

Черкасская область – 548 случаев / 710 прививок;

Черновицкая область – 516 случаев / 270 прививок;

Черниговская область – 625 случаев / 510 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / Инфографика 24 канала