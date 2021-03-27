За сутки в Украине обнаружили 17 424 новых больных коронавирусом
За минувшие сутки, 26 марта, в Украине зафиксировали 17 424 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Источник:Фейсбук-страница Максима Степанова
Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за сутки заболели 752 ребенка и 420 медработников.
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Также 26 марта госпитализированы 4 747 человек. К сожалению, 290 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. За прошедшие сутки выздоровели 7 124 пациента, а также осуществлено 123 500 тестирований (методом ПЦР – 55 500, методом ИФА – 22 470, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 45 530).
За все время пандемии в Украине
- заболело – 1 632 131 человек;
- выздоровело – 1 297 282 человека;
- летальных исходов – 31 751;
- проведено ПЦР-тестирований – 7 945 044.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1 407), Одесской (1 282), Киевской (1 273) И Днепропетровской (1 171) областях, и г. Киев (1 226). 17 939 человек привито против COVID-19 за сутки 26 марта 2021 года в Украине.
Вакцинация в Украине
Кроме того, 192 264 человека привито с начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 192 263 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 лицо.
Прививка проводилась 180 мобильными бригадами по иммунизации и в 493 пунктах прививки. По состоянию на 26 марта 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 356 308 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок
- г. Киев – 1 226 случаев / 1 650 прививок;
- Винницкая область – 724 случая / 830 прививок;
- Волынская область – 370 случаев / 280 прививок;
- Днепропетровская область – 1 171 случай/ 1 320 прививок;
- Донецкая область – 802 случая / 770 прививок;
- Житомирская область – 813 случаев / 690 прививок;
- Закарпатская – 353 случая / 420 прививок;
- Запорожская область – 599 случаев / 590 прививок;
- Ивано-Франковская область – 373 случая / 629 прививок;
- Киевская область – 1 273 случая / 1 170 прививок;
- Кировоградская область – 172 случая / 460 прививок;
- Луганская область – 167 случаев / 340 прививок;
- Львовская область – 1 407 случаев/ 1 060 прививок;
- Николаевская область – 454 случая / 600 прививок;
- Одесская область – 1 282 случая / 400 прививок;
- Полтавская область – 673 случая / 700 прививок;
- Ровненская область – 553 случая / 650 прививок;
- Сумская область – 567 случаев / 1 080 прививок;
- Тернопольская область – 628 случаев / 590 прививок;
- Харьковская область – 1 132 случая / 390 прививок;
- Херсонская область – 174 случая / 1 190 прививок;
- Хмельницкая область – 822 случая / 640 прививок;
- Черкасская область – 548 случаев / 710 прививок;
- Черновицкая область – 516 случаев / 270 прививок;
- Черниговская область – 625 случаев / 510 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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