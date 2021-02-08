За сутки в Украине обнаружили 2 141 случай заражения коронавирусом: статистика
По состоянию на 8 февраля в Украине с начала пандемии коронавирусную инфекцию уже подтвердили у 1 246 990 человек. За минувшие сутки количество заболевших выросло на 2 141.
Источник:Фейсбук-страница Максима Степанова
Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки заболели 130 детей и 71 медработник.
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Также 7 февраля были госпитализированы 1020 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях.
Количество заболеваний коронавирусом в регионах за сутки:
- г. Киев – 88 случаев;
- Винницкая область – 123 случая;
- Волынская область – 45 случаев;
- Днепропетровская область – 156 случаев;
- Донецкая область – 28 случаев;
- Житомирская область – 176 случаев;
- Закарпатская область – 133 случая;
- Запорожская область – 59 случаев;
- Ивано-Франковская область – 398 случаев;
- Киевская область – 97 случаев;
- Кировоградская область – 4 случая;
- Луганская область – 14 случаев;
- Львовская область – 119 случаев;
- Николаевская область – 115 случаев;
- Одесская область – 61 случай;
- Полтавская область – 32 случая;
- Ровненская область – 45 случаев;
- Сумская область – 54 случая;
- Тернопольская область – 74 случая;
- Харьковская область – 35 случаев;
- Херсонская область – 19 случаев;
- Хмельницкая область – 24 случая;
- Черкасская область – 53 случая;
- Черновицкая область – 143 случая;
- Черниговская область – 46 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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