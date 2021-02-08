По состоянию на 8 февраля в Украине с начала пандемии коронавирусную инфекцию уже подтвердили у 1 246 990 человек. За минувшие сутки количество заболевших выросло на 2 141.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки заболели 130 детей и 71 медработник. Читайте также Pfizer обещает вдвое ускорить производство вакцины от COVID-19: сроки Также 7 февраля были госпитализированы 1020 человек. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях. Количество заболеваний коронавирусом в регионах за сутки: г. Киев – 88 случаев;

Винницкая область – 123 случая;

Волынская область – 45 случаев;

Днепропетровская область – 156 случаев;

Донецкая область – 28 случаев;

Житомирская область – 176 случаев;

Закарпатская область – 133 случая;

Запорожская область – 59 случаев;

Ивано-Франковская область – 398 случаев;

Киевская область – 97 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 14 случаев;

Львовская область – 119 случаев;

Николаевская область – 115 случаев;

Одесская область – 61 случай;

Полтавская область – 32 случая;

Ровненская область – 45 случаев;

Сумская область – 54 случая;

Тернопольская область – 74 случая;

Харьковская область – 35 случаев;

Херсонская область – 19 случаев;

Хмельницкая область – 24 случая;

Черкасская область – 53 случая;

Черновицкая область – 143 случая;

Черниговская область – 46 случаев. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Новость дополняется… Карантинные ограничения в Украине / инфографика 24 канала