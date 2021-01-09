За сутки в Украине обнаружили 4 846 больных коронавирусом
За минувшие сутки, 8 января, в Украине подтвердили 4 846 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В целом количество заболевших в стране возросло до 1 110 015.
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на 9 января
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.
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8 января коронавирус подтвердили также у 168 детей и 176 медработников. За минувшие сутки госпитализированы 2 411 человек.
Всего с начала пандемии в Украине от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 19 668 человек, за минувшие сутки – 80. Выздоровели уже 786 306 пациентов (7 961 человек за сутки).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 344 случая;
- Винницкая область – 61 случай;
- Волынская область – 108 случаев;
- Днепропетровская область – 471 случай;
- Донецкая область – 189 случаев;
- Житомирская область – 179 случаев;
- Закарпатская область – 55 случаев;
- Запорожская область – 456 случаев;
- Ивано-Франковская область – 133 случая;
- Киевская область – 375 случаев;
- Кировоградская область – 40 случаев;
- Луганская область – 149 случаев;
- Львовская область – 262 случая;
- Николаевская область – 416 случаев;
- Одесская область – 299 случаев;
- Полтавская область – 160 случаев;
- Ровненская область – 80 случаев;
- Сумская область – 160 случаев;
- Тернопольская область – 70 случаев;
- Харьковская область – 223 случая;
- Херсонская область – 44 случая;
- Хмельницкая область – 47 случаев;
- Черкасская область – 353 случая;
- Черновицкая область – 147 случаев;
- Черниговская область – 25 случаев.
Тестирование на коронавирус
В Украине за минувшие сутки осуществлены 26 494 тестирования на коронавирус (методом ПЦР – 18 635, методом ИФА – 7 859). Общее количество проведенных ПЦР-тестирований с начала эпидемии в стране – 5 752 190.
Локдаун в Украине
Напомним, в Украине 8 января начался локдаун, который продлится до 24 января. В этот период будет действовать ряд запретов и ограничений. В частности, будет работать транспорт, продуктовые магазины и аптеки. Однако работа развлекательных заведений будет запрещена.
Как пояснил Степанов, даты 8 – 24 января выбрали потому, что этот период соответствует окончанию инкубационного периода коронавируса у людей, которые могли заразиться во время новогодних праздников.
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