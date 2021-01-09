За минувшие сутки, 8 января, в Украине подтвердили 4 846 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В целом количество заболевших в стране возросло до 1 110 015.

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на 9 января

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбуке.

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8 января коронавирус подтвердили также у 168 детей и 176 медработников. За минувшие сутки госпитализированы 2 411 человек.

Всего с начала пандемии в Украине от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 19 668 человек, за минувшие сутки – 80. Выздоровели уже 786 306 пациентов (7 961 человек за сутки).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 344 случая;

Винницкая область – 61 случай;

Волынская область – 108 случаев;

Днепропетровская область – 471 случай;

Донецкая область – 189 случаев;

Житомирская область – 179 случаев;

Закарпатская область – 55 случаев;

Запорожская область – 456 случаев;

Ивано-Франковская область – 133 случая;

Киевская область – 375 случаев;

Кировоградская область – 40 случаев;

Луганская область – 149 случаев;

Львовская область – 262 случая;

Николаевская область – 416 случаев;

Одесская область – 299 случаев;

Полтавская область – 160 случаев;

Ровненская область – 80 случаев;

Сумская область – 160 случаев;

Тернопольская область – 70 случаев;

Харьковская область – 223 случая;

Херсонская область – 44 случая;

Хмельницкая область – 47 случаев;

Черкасская область – 353 случая;

Черновицкая область – 147 случаев;

Черниговская область – 25 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Тестирование на коронавирус

В Украине за минувшие сутки осуществлены 26 494 тестирования на коронавирус (методом ПЦР – 18 635, методом ИФА – 7 859). Общее количество проведенных ПЦР-тестирований с начала эпидемии в стране – 5 752 190.

Локдаун в Украине

Напомним, в Украине 8 января начался локдаун, который продлится до 24 января. В этот период будет действовать ряд запретов и ограничений. В частности, будет работать транспорт, продуктовые магазины и аптеки. Однако работа развлекательных заведений будет запрещена.

Как пояснил Степанов, даты 8 – 24 января выбрали потому, что этот период соответствует окончанию инкубационного периода коронавируса у людей, которые могли заразиться во время новогодних праздников.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала