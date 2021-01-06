За сутки в Украине обнаружили 6 911 больных COVID-19, почти 3 тысячи – госпитализировали
По состоянию на 6 января в Украине обнаружили 1 090 496 больных коронавирусом. 6 911 из них зафиксировали в течение прошлых суток.
Среди новых заболевших – 203 ребенка и 406 медработников. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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За прошедшие сутки, 5 января, в больницы были госпитализированы 2 978 больных коронавирусной инфекцией или людей с подозрением на наличие болезни.
За этот же период в результате осложнений COVID-19 умерли 228 пациентов. В то же время 14 490 инфицированных выписали в связи с выздоровлением.
Со вчерашнего дня больше всего новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Киеве (931), а также в Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.
Количество проведенных тестов
В течение 5 января в Украине осуществили 52 968 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 34 938, а методом ИФА – 18 030).
Коронавирус в регионах Украины: суточная статистика
- Киев – 931 случай;
- Винницкая область – 158 случаев;
- Волынская область – 135 случаев;
- Днепропетровская область – 225 случаев;
- Донецкая область – 259 случаев;
- Житомирская область – 88 случаев;
- Закарпатская область – 76 случаев;
- Запорожская область – 622 случая;
- Ивано-Франковская область – 120 случаев;
- Киевская область – 596 случаев;
- Кировоградская область – 65 случаев;
- Луганская область – 187 случаев;
- Львовская область – 324 случая;
- Николаевская область – 120 случаев;
- Одесская область – 668 случаев;
- Полтавская область – 309 случаев;
- Ровненская область – 243 случая;
- Сумская область – 115 случаев;
- Тернопольская область – 161 случай;
- Харьковская область – 557 случаев;
- Херсонская область – 117 случаев;
- Хмельницкая область – 316 случаев;
- Черкасская область – 345 случаев;
- Черновицкая область – 139 случаев;
- Черниговская область – 35 случаев.
*В статистике отсутствуют данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Общая ситуация с коронавирусом в Украине 6 января
С начала пандемии в Украине обнаружили 1 090 496 больных коронавирусом COVID-19. 761 898 из них уже преодолели болезнь. Но, к сожалению, от тяжелого течения болезни умерли 19 357 человек.
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