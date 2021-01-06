По состоянию на 6 января в Украине обнаружили 1 090 496 больных коронавирусом. 6 911 из них зафиксировали в течение прошлых суток.

Среди новых заболевших – 203 ребенка и 406 медработников. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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За прошедшие сутки, 5 января, в больницы были госпитализированы 2 978 больных коронавирусной инфекцией или людей с подозрением на наличие болезни.

За этот же период в результате осложнений COVID-19 умерли 228 пациентов. В то же время 14 490 инфицированных выписали в связи с выздоровлением.

Со вчерашнего дня больше всего новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Киеве (931), а также в Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.

Количество проведенных тестов

В течение 5 января в Украине осуществили 52 968 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 34 938, а методом ИФА – 18 030).

Коронавирус в регионах Украины: суточная статистика

Киев – 931 случай;

Винницкая область – 158 случаев;

Волынская область – 135 случаев;

Днепропетровская область – 225 случаев;

Донецкая область – 259 случаев;

Житомирская область – 88 случаев;

Закарпатская область – 76 случаев;

Запорожская область – 622 случая;

Ивано-Франковская область – 120 случаев;

Киевская область – 596 случаев;

Кировоградская область – 65 случаев;

Луганская область – 187 случаев;

Львовская область – 324 случая;

Николаевская область – 120 случаев;

Одесская область – 668 случаев;

Полтавская область – 309 случаев;

Ровненская область – 243 случая;

Сумская область – 115 случаев;

Тернопольская область – 161 случай;

Харьковская область – 557 случаев;

Херсонская область – 117 случаев;

Хмельницкая область – 316 случаев;

Черкасская область – 345 случаев;

Черновицкая область – 139 случаев;

Черниговская область – 35 случаев.

*В статистике отсутствуют данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Общая ситуация с коронавирусом в Украине 6 января

С начала пандемии в Украине обнаружили 1 090 496 больных коронавирусом COVID-19. 761 898 из них уже преодолели болезнь. Но, к сожалению, от тяжелого течения болезни умерли 19 357 человек.

За все время пандемии в Украине провели 5 680 116 ПЦР-тестов для диагностики COVID-19.



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