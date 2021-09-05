В больницы госпитализировали 899 человек с подтвержденным коронавирусом или имеющимися признаками болезни. К сожалению, еще 17 больных умерли.

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Еще 407 человек выписали – они уже выздоровели от недуга.

Ситуация с тестированием

За минувшие сутки в Украине провели 34 945 тестов на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 16 146,

методом ИФА – 2 788,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 16 011.

Всего с начала пандемии в Украине провели 12 097 306 тестов методом ПЦР.

За все время пандемии в стране выявили 2 297 534 больных коронавирусом. 2 212 720 из них уже выздоровели. Но, к сожалению, 53 983 пациента ушли из жизни, так и не преодолев COVID-19.

Суточный прирост случаев COVID-19 в регионах

Киев – 141 случай;

Винницкая область – 46 случаев;

Волынская область – 19 случаев;

Днепропетровская область – 132 случая;

Донецкая область – 45 случаев;

Житомирская область – 70 случаев;

Закарпатская область – 3 случая;

Запорожская область – 81 случай;

Ивано-Франковская область – 35 случаев;

Киевская область – 41 случай;

Кировоградская область – 18 случаев;

Луганская область – 13 случаев;

Львовская область – 60 случаев;

Николаевская область – 18 случаев;

Одесская область – 90 случаев;

Полтавская область – 27 случаев;

Ровненская область – 27 случаев;

Сумская область – 39 случаев;

Тернопольская область – 54 случая;

Харьковская область – 144 случая;

Херсонская область – 63 случая;

Хмельницкая область – 45 случаев;

Черкасская область – 20 случаев;

Черновицкая область – 124 случая;

Черниговская область – 24 случая.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации в Украине

За прошедшие сутки против коронавируса вакцинировали 69 260 жителей Украины. 20 430 из них получили первую дозу вакцины, зато 48 830 человек получили завершающую, вторую дозу препарата.

А вот от начала вакцинальной кампании в стране привито 5 569 051 человека, 5 569 049 из которых получили одну дозу вакцины, а 4 178 665 – вторую (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего для первой и второй дозы в Украине провели 9 747 714 COVID-прививок.