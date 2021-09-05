В больницы госпитализировали 899 человек с подтвержденным коронавирусом или имеющимися признаками болезни. К сожалению, еще 17 больных умерли.

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Еще 407 человек выписали – они уже выздоровели от недуга.

Ситуация с тестированием

За минувшие сутки в Украине провели 34 945 тестов на коронавирус, из них:

  • методом ПЦР – 16 146,
  • методом ИФА – 2 788,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 16 011.

Всего с начала пандемии в Украине провели 12 097 306 тестов методом ПЦР.

Суточный прирост случаев COVID-19 в регионах

  • Киев – 141 случай;
  • Винницкая область – 46 случаев;
  • Волынская область – 19 случаев;
  • Днепропетровская область – 132 случая;
  • Донецкая область – 45 случаев;
  • Житомирская область – 70 случаев;
  • Закарпатская область – 3 случая;
  • Запорожская область – 81 случай;
  • Ивано-Франковская область – 35 случаев;
  • Киевская область – 41 случай;
  • Кировоградская область – 18 случаев;
  • Луганская область – 13 случаев;
  • Львовская область – 60 случаев;
  • Николаевская область – 18 случаев;
  • Одесская область – 90 случаев;
  • Полтавская область – 27 случаев;
  • Ровненская область – 27 случаев;
  • Сумская область – 39 случаев;
  • Тернопольская область – 54 случая;
  • Харьковская область – 144 случая;
  • Херсонская область – 63 случая;
  • Хмельницкая область – 45 случаев;
  • Черкасская область – 20 случаев;
  • Черновицкая область – 124 случая;
  • Черниговская область – 24 случая.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации в Украине

  • За прошедшие сутки против коронавируса вакцинировали 69 260 жителей Украины. 20 430 из них получили первую дозу вакцины, зато 48 830 человек получили завершающую, вторую дозу препарата.
  • А вот от начала вакцинальной кампании в стране привито 5 569 051 человека, 5 569 049 из которых получили одну дозу вакцины, а 4 178 665 – вторую (из них двое получили одну дозу за рубежом).
  • Всего для первой и второй дозы в Украине провели 9 747 714 COVID-прививок.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала