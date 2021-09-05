За сутки в Украине обнаружили более 1 300 новых больных
Источник:Минздрав
За минувшие сутки, 4 сентября, в Украине обнаружили 1 379 новых больных COVID-19. Среди них 102 ребенка на 28 медработников.
В больницы госпитализировали 899 человек с подтвержденным коронавирусом или имеющимися признаками болезни. К сожалению, еще 17 больных умерли.
К теме Сколько украинцев защищены от COVID, отказ от AstraZeneca: новости о коронавирусе 4 сентября
Еще 407 человек выписали – они уже выздоровели от недуга.
Ситуация с тестированием
За минувшие сутки в Украине провели 34 945 тестов на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 16 146,
- методом ИФА – 2 788,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 16 011.
Всего с начала пандемии в Украине провели 12 097 306 тестов методом ПЦР.За все время пандемии в стране выявили 2 297 534 больных коронавирусом. 2 212 720 из них уже выздоровели. Но, к сожалению, 53 983 пациента ушли из жизни, так и не преодолев COVID-19.
Суточный прирост случаев COVID-19 в регионах
- Киев – 141 случай;
- Винницкая область – 46 случаев;
- Волынская область – 19 случаев;
- Днепропетровская область – 132 случая;
- Донецкая область – 45 случаев;
- Житомирская область – 70 случаев;
- Закарпатская область – 3 случая;
- Запорожская область – 81 случай;
- Ивано-Франковская область – 35 случаев;
- Киевская область – 41 случай;
- Кировоградская область – 18 случаев;
- Луганская область – 13 случаев;
- Львовская область – 60 случаев;
- Николаевская область – 18 случаев;
- Одесская область – 90 случаев;
- Полтавская область – 27 случаев;
- Ровненская область – 27 случаев;
- Сумская область – 39 случаев;
- Тернопольская область – 54 случая;
- Харьковская область – 144 случая;
- Херсонская область – 63 случая;
- Хмельницкая область – 45 случаев;
- Черкасская область – 20 случаев;
- Черновицкая область – 124 случая;
- Черниговская область – 24 случая.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации в Украине
- За прошедшие сутки против коронавируса вакцинировали 69 260 жителей Украины. 20 430 из них получили первую дозу вакцины, зато 48 830 человек получили завершающую, вторую дозу препарата.
- А вот от начала вакцинальной кампании в стране привито 5 569 051 человека, 5 569 049 из которых получили одну дозу вакцины, а 4 178 665 – вторую (из них двое получили одну дозу за рубежом).
- Всего для первой и второй дозы в Украине провели 9 747 714 COVID-прививок.
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала