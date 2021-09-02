В больницы были госпитализированы 787 больных коронавирусом или людей с признаками болезни. К сожалению, еще 44 пациента умерли.

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В то же время 889 человек выписали – они уже выздоровели от COVID-19.

Уровень тестирования на COVID-19

За прошедшие сутки в Украине провели 53 715 тестов на коронавирус, из них:

  • методом ПЦР – 23 522,
  • методом ИФА – 7 954,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 239.

Всего с начала пандемии в Украине провели 12 031 985 ПЦР-тестирований.

Суточный прирост COVID-случаев в регионах

  • Киев – 309 случаев;
  • Винницкая область – 86 случаев;
  • Волынская область – 45 случаев;
  • Днепропетровская область – 117 случаев;
  • Донецкая область – 100 случаев;
  • Житомирская область – 77 случаев;
  • Закарпатская область – 21 случай;
  • Запорожская область – 66 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 102 случая;
  • Киевская область – 70 случаев;
  • Кировоградская область – 24 случая;
  • Луганская область – 114 случаев;
  • Львовская область – 183 случая;
  • Николаевская область – 36 случаев;
  • Одесская область – 139 случаев;
  • Полтавская область – 96 случаев;
  • Ровненская область – 40 случаев;
  • Сумская область – 53 случая;
  • Тернопольская область – 107 случаев;
  • Харьковская область – 224 случая;
  • Херсонская область – 103 случая;
  • Хмельницкая область – 62 случая;
  • Черкасская область – 77 случаев;
  • Черновицкая область – 148 случаев;
  • Черниговская область – 78 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации в Украине по состоянию на 2 сентября

  • За прошедшие сутки, 1 сентября, в Украине против коронавируса вакцинировали 119 022 человека. 38 353 из них получили первую дозу вакцины. А вот вторую, то есть завершающую инъекцию, получили 80 669 человек.
  • С начала вакцинальной кампании против COVID-19 привито 5 452 125 жителей страны. 5 452 123 человека получили первую дозу вакцины, а вот полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 906 070 человек (из них двое получили первую дозу за рубежом).
  • В целом и первой, и второй дозой в Украине провели 9 358 193 прививки против коронавируса.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала