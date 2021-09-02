В больницы были госпитализированы 787 больных коронавирусом или людей с признаками болезни. К сожалению, еще 44 пациента умерли.

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В то же время 889 человек выписали – они уже выздоровели от COVID-19.

Уровень тестирования на COVID-19

За прошедшие сутки в Украине провели 53 715 тестов на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 23 522,

методом ИФА – 7 954,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 239.

Всего с начала пандемии в Украине провели 12 031 985 ПЦР-тестирований.

За все время пандемии в стране обнаружили 2 290 848 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, 2 209 754 из которых же выздоровели. Вместе с тем умерли от болезни 53 877 жителей Украины.

Суточный прирост COVID-случаев в регионах

Киев – 309 случаев;

Винницкая область – 86 случаев;

Волынская область – 45 случаев;

Днепропетровская область – 117 случаев;

Донецкая область – 100 случаев;

Житомирская область – 77 случаев;

Закарпатская область – 21 случай;

Запорожская область – 66 случаев;

Ивано-Франковская область – 102 случая;

Киевская область – 70 случаев;

Кировоградская область – 24 случая;

Луганская область – 114 случаев;

Львовская область – 183 случая;

Николаевская область – 36 случаев;

Одесская область – 139 случаев;

Полтавская область – 96 случаев;

Ровненская область – 40 случаев;

Сумская область – 53 случая;

Тернопольская область – 107 случаев;

Харьковская область – 224 случая;

Херсонская область – 103 случая;

Хмельницкая область – 62 случая;

Черкасская область – 77 случаев;

Черновицкая область – 148 случаев;

Черниговская область – 78 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации в Украине по состоянию на 2 сентября

За прошедшие сутки, 1 сентября, в Украине против коронавируса вакцинировали 119 022 человека. 38 353 из них получили первую дозу вакцины. А вот вторую, то есть завершающую инъекцию, получили 80 669 человек.

С начала вакцинальной кампании против COVID-19 привито 5 452 125 жителей страны. 5 452 123 человека получили первую дозу вакцины, а вот полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 906 070 человек (из них двое получили первую дозу за рубежом).

В целом и первой, и второй дозой в Украине провели 9 358 193 прививки против коронавируса.