За сутки в Украине обнаружили более 2 400 больных COVID-19
Источник:Минздрав
За прошедшие сутки, 1 сентября, в Украине зафиксировали 2 477 больных коронавирусом COVID-19. Среди них 179 детей и 36 медработников.
В больницы были госпитализированы 787 больных коронавирусом или людей с признаками болезни. К сожалению, еще 44 пациента умерли.
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В то же время 889 человек выписали – они уже выздоровели от COVID-19.
Уровень тестирования на COVID-19
За прошедшие сутки в Украине провели 53 715 тестов на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 23 522,
- методом ИФА – 7 954,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 239.
Всего с начала пандемии в Украине провели 12 031 985 ПЦР-тестирований.За все время пандемии в стране обнаружили 2 290 848 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, 2 209 754 из которых же выздоровели. Вместе с тем умерли от болезни 53 877 жителей Украины.
Суточный прирост COVID-случаев в регионах
- Киев – 309 случаев;
- Винницкая область – 86 случаев;
- Волынская область – 45 случаев;
- Днепропетровская область – 117 случаев;
- Донецкая область – 100 случаев;
- Житомирская область – 77 случаев;
- Закарпатская область – 21 случай;
- Запорожская область – 66 случаев;
- Ивано-Франковская область – 102 случая;
- Киевская область – 70 случаев;
- Кировоградская область – 24 случая;
- Луганская область – 114 случаев;
- Львовская область – 183 случая;
- Николаевская область – 36 случаев;
- Одесская область – 139 случаев;
- Полтавская область – 96 случаев;
- Ровненская область – 40 случаев;
- Сумская область – 53 случая;
- Тернопольская область – 107 случаев;
- Харьковская область – 224 случая;
- Херсонская область – 103 случая;
- Хмельницкая область – 62 случая;
- Черкасская область – 77 случаев;
- Черновицкая область – 148 случаев;
- Черниговская область – 78 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации в Украине по состоянию на 2 сентября
- За прошедшие сутки, 1 сентября, в Украине против коронавируса вакцинировали 119 022 человека. 38 353 из них получили первую дозу вакцины. А вот вторую, то есть завершающую инъекцию, получили 80 669 человек.
- С начала вакцинальной кампании против COVID-19 привито 5 452 125 жителей страны. 5 452 123 человека получили первую дозу вакцины, а вот полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 906 070 человек (из них двое получили первую дозу за рубежом).
- В целом и первой, и второй дозой в Украине провели 9 358 193 прививки против коронавируса.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала