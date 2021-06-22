Среди новых пациентов 22 ребенка и 2 медработника. Самый высокий суточный прирост заболеваемости зафиксировали в Киеве.

Днем ранее Новости о коронавирусе 21 июня: критическая ситуация в Петербурге, почему исчезает обоняние

В больницы были госпитализированы 318 больных. Еще 21 пациент умер, зато выздоровели 829 человек.

На протяжении 21 июня в Украине провели 17 429 тестирований на коронавирус. 11 881 из них методом ПЦР, 1448 – методом ИФА, а остальные 4100 – исследований экспресс-тестами на антиген.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

  • Киев – 87 случаев;
  • Винницкая область – 2 случая;
  • Волынская область – 9 случаев;
  • Днепропетровская область – 14 случаев;
  • Житомирская область – 3 случая;
  • Запорожская область – 30 случаев;
  • Киевская область – 3 случая;
  • Кировоградская область – 2 случая;
  • Луганская область – 3 случая;
  • Львовская область – 14 случаев;
  • Николаевская область – 18 случаев;
  • Одесская область – 17 случаев;
  • Полтавская область – 14 случаев;
  • Ровенская область – 5 случаев;
  • Сумская область – 11 случаев;
  • Тернопольская область – 5 случаев;
  • Харьковская область – 6 случаев;
  • Херсонская область – 7 случаев;
  • Хмельницкая область – 6 случаев;
  • Черкасская область – 3 случая;
  • Черновицкая область – 18 случаев;
  • Черниговская область – 19 случаев.

* Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала
 