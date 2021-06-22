Среди новых пациентов 22 ребенка и 2 медработника. Самый высокий суточный прирост заболеваемости зафиксировали в Киеве.
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В больницы были госпитализированы 318 больных. Еще 21 пациент умер, зато выздоровели 829 человек.
На протяжении 21 июня в Украине провели 17 429 тестирований на коронавирус. 11 881 из них методом ПЦР, 1448 – методом ИФА, а остальные 4100 – исследований экспресс-тестами на антиген.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
- Киев – 87 случаев;
- Винницкая область – 2 случая;
- Волынская область – 9 случаев;
- Днепропетровская область – 14 случаев;
- Житомирская область – 3 случая;
- Запорожская область – 30 случаев;
- Киевская область – 3 случая;
- Кировоградская область – 2 случая;
- Луганская область – 3 случая;
- Львовская область – 14 случаев;
- Николаевская область – 18 случаев;
- Одесская область – 17 случаев;
- Полтавская область – 14 случаев;
- Ровенская область – 5 случаев;
- Сумская область – 11 случаев;
- Тернопольская область – 5 случаев;
- Харьковская область – 6 случаев;
- Херсонская область – 7 случаев;
- Хмельницкая область – 6 случаев;
- Черкасская область – 3 случая;
- Черновицкая область – 18 случаев;
- Черниговская область – 19 случаев.
* Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала