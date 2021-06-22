Среди новых пациентов 22 ребенка и 2 медработника. Самый высокий суточный прирост заболеваемости зафиксировали в Киеве.

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В больницы были госпитализированы 318 больных. Еще 21 пациент умер, зато выздоровели 829 человек.

На протяжении 21 июня в Украине провели 17 429 тестирований на коронавирус. 11 881 из них методом ПЦР, 1448 – методом ИФА, а остальные 4100 – исследований экспресс-тестами на антиген.

За все время пандемии в Украине: обнаружили – 2 230 142 инфицированных;

выздоровели – 2 152 969 больных;

умерли – 52 пациентов;

проведения ПЦР-тестов – 10 690 896.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 87 случаев;

Винницкая область – 2 случая;

Волынская область – 9 случаев;

Днепропетровская область – 14 случаев;

Житомирская область – 3 случая;

Запорожская область – 30 случаев;

Киевская область – 3 случая;

Кировоградская область – 2 случая;

Луганская область – 3 случая;

Львовская область – 14 случаев;

Николаевская область – 18 случаев;

Одесская область – 17 случаев;

Полтавская область – 14 случаев;

Ровенская область – 5 случаев;

Сумская область – 11 случаев;

Тернопольская область – 5 случаев;

Харьковская область – 6 случаев;

Херсонская область – 7 случаев;

Хмельницкая область – 6 случаев;

Черкасская область – 3 случая;

Черновицкая область – 18 случаев;

Черниговская область – 19 случаев.

* Данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала

