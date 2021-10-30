За этот же период в больницу госпитализировали 5 305 больных COVID-19 или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 541 пациент умер. 9 449 инфицированных – выздоровели.

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Темпы тестирования населения

Вчера в Украине провели 144 621 тестирование на коронавирус различными методами, в частности:

методом ПЦР – 72 612,

методом ИФА – 21 163,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 50 846.

Всего с начала пандемии на территории страны провели 14 378 720 тестов методом ПЦР.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 2 904 872 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. 2 430 944 больных выздоровели. 67 393 человека умерли, так и не сумев преодолеть болезнь.

Суточный прирост инфицированных в областях

За минувшие сутки больше всего больных COVID-19 зафиксировали в Днепропетровской (2 280), Одесской (1 973), Львовской (1 880), Сумской (1 612) областях и Киеве (1 455).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1455 случаев;

Винницкая область – 623 случая;

Волынская область – 652 случая;

Днепропетровская область – 2280 случаев;

Донецкая область – 1172 случая;

Житомирская область – 1002 случая;

Закарпатская область – 277 случаев;

Запорожская область – 1352 случая;

Ивано-Франковская область – 760 случаев;

Киевская область – 952 случая;

Кировоградская область – 199 случаев;

Луганская область – 592 случая;

Львовская область – 1880 случаев;

Николаевская область – 754 случая;

Одесская область – 1973 случая;

Полтавская область – 1078 случаев;

Ровненская область – 998 случаев;

Сумская область – 1612 случаев;

Тернопольская область – 609 случаев;

Харьковская область – 1455 случаев;

Херсонская область – 1124 случая;

Хмельницкая область – 1150 случаев;

Черкасская область – 661 случай;

Черновицкая область – 684 случая;

Черниговская область – 904 случая.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канал