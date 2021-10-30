За этот же период в больницу госпитализировали 5 305 больных COVID-19 или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 541 пациент умер. 9 449 инфицированных – выздоровели.
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Темпы тестирования населения
Вчера в Украине провели 144 621 тестирование на коронавирус различными методами, в частности:
- методом ПЦР – 72 612,
- методом ИФА – 21 163,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 50 846.
Всего с начала пандемии на территории страны провели 14 378 720 тестов методом ПЦР.
Суточный прирост инфицированных в областях
За минувшие сутки больше всего больных COVID-19 зафиксировали в Днепропетровской (2 280), Одесской (1 973), Львовской (1 880), Сумской (1 612) областях и Киеве (1 455).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 1455 случаев;
- Винницкая область – 623 случая;
- Волынская область – 652 случая;
- Днепропетровская область – 2280 случаев;
- Донецкая область – 1172 случая;
- Житомирская область – 1002 случая;
- Закарпатская область – 277 случаев;
- Запорожская область – 1352 случая;
- Ивано-Франковская область – 760 случаев;
- Киевская область – 952 случая;
- Кировоградская область – 199 случаев;
- Луганская область – 592 случая;
- Львовская область – 1880 случаев;
- Николаевская область – 754 случая;
- Одесская область – 1973 случая;
- Полтавская область – 1078 случаев;
- Ровненская область – 998 случаев;
- Сумская область – 1612 случаев;
- Тернопольская область – 609 случаев;
- Харьковская область – 1455 случаев;
- Херсонская область – 1124 случая;
- Хмельницкая область – 1150 случаев;
- Черкасская область – 661 случай;
- Черновицкая область – 684 случая;
- Черниговская область – 904 случая.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канал