В медицинские учреждения в течение суток попали 433 инфицированных. К сожалению, еще 14 зараженных умерли.
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Выздоровели 15 августа 248 человек.
Сколько тестов на коронавирус провели
В течение суток провели 19 071 тест на коронавирус. В частности:
- методом ПЦР – 10 238;
- методом ИФА – 1 551;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 7 282.
Какие области лидируют по количеству зараженных
- Одесская – 47 человек;
- Винницкая – 35 человек;
- Сумская – 32 человека;
- Херсонская – 30 человек;
- Кроме того, 59 зараженных обнаружили в Киеве.
Статистика новых случаев в регионах
Киев – 59 случаев;
Винницкая область – 35 случаев;
Волынская область – 6 случаев;
Днепропетровская область – 19 случаев;
Донецкая область – 8 случаев;
Житомирская область – 17 случаев;
Закарпатская область – 1 случай;
Ивано-Франковская область – 25 случаев;
Киевская область – 17 случаев;
Кировоградская область – 1 случай;
Луганская область – 7 случаев;
Львовская область – 14 случаев;
Николаевская область – 12 случаев;
Одесская область – 47 случаев;
Полтавская область – 7 случаев;
Ровненская область – 5 случаев;
Сумская область – 32 случая;
Тернопольская область – 25 случаев;
Харьковская область – 13 случаев;
Херсонская область – 30 случаев;
Черкасская область – 6 случаев;
Черновицкая область – 28 случаев;
Черниговская область – 3 случая.