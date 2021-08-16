В медицинские учреждения в течение суток попали 433 инфицированных. К сожалению, еще 14 зараженных умерли.

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Выздоровели 15 августа 248 человек.

Сколько тестов на коронавирус провели

В течение суток провели 19 071 тест на коронавирус. В частности:

методом ПЦР – 10 238;

методом ИФА – 1 551;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 7 282.

Внимание! За сутки 14 августа в Украине провели 30 798 тестов на коронавирус.

Какие области лидируют по количеству зараженных

Одесская – 47 человек;

Винницкая – 35 человек;

Сумская – 32 человека;

Херсонская – 30 человек;

Кроме того, 59 зараженных обнаружили в Киеве.

Статистика новых случаев в регионах

Киев – 59 случаев;

Винницкая область – 35 случаев;

Волынская область – 6 случаев;

Днепропетровская область – 19 случаев;

Донецкая область – 8 случаев;

Житомирская область – 17 случаев;

Закарпатская область – 1 случай;

Ивано-Франковская область – 25 случаев;

Киевская область – 17 случаев;

Кировоградская область – 1 случай;

Луганская область – 7 случаев;

Львовская область – 14 случаев;

Николаевская область – 12 случаев;

Одесская область – 47 случаев;

Полтавская область – 7 случаев;

Ровненская область – 5 случаев;

Сумская область – 32 случая;

Тернопольская область – 25 случаев;

Харьковская область – 13 случаев;

Херсонская область – 30 случаев;

Черкасская область – 6 случаев;

Черновицкая область – 28 случаев;

Черниговская область – 3 случая.

Внимание! В Минздраве начали подготовку к новой волне коронавируса. Ее может спровоцировать активное распространение штамма Дельта.