В больницы госпитализировали 1 086 пациентов с установленным диагнозом или подозрением на наличие болезни. К сожалению, 137 инфицированных ушли из жизни. При этом еще 2 156 человек выздоровели.
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Также за минувшие сутки в Украине осуществили 63 973 тестирований на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 30 563,
- методом ИФА – 7 718,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 692.
Суточный прирост новых случаев заражения в регионах:
- Киев – 399 случаев;
- Винницкая область – 77 случаев;
- Волынская область – 134 случая;
- Днепропетровская область – 422 случая;
- Донецкая область – 346 случаев;
- Житомирская область – 82 случая;
- Закарпатская область – 79 случаев;
- Запорожская область – 202 случая;
- Ивано – Франковская область – 96 случаев;
- Киевская область – 236 случаев;
- Кировоградская область – 15 случаев;
- Луганская область – 346 случаев;
- Львовская область – 518 случаев;
- Николаевская область – 61 случай;
- Одесская область – 419 случаев;
- Полтавская область – 163 случая;
- Ровенская область – 207 случаев;
- Сумская область – 139 случаев;
- Тернопольская область – 86 случаев;
- Харьковская область – 486 случаев;
- Херсонская область – 72 случая;
- Хмельницкая область – 139 случаев;
- Черкасская область – 162 случая;
- Черновицкая область – 212 случаев;
- Черниговская область – 61 случай.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы вакцинации в Украине
За минувшие сутки против коронавируса вакцинировали 108 736 жителей Украины. 62 909 из них получили первую дозу, остальные 45 827 получили вторую дозу, тем самым закончив свою иммунизацию.
В течение суток работали:
- 794 мобильных бригады,
- 2 814 пунктов прививки;
- 338 центров вакцинации.
При этом с начала вакцинальной кампании в Украине прививали 6 366 925 человек, 6 366 923 из них получили первую дозу, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 198 661 человек (из них двое получили первую дозу за рубежом).
Всего в Украине провели 11 565 584 прививки (и первой, и второй дозой).
Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала