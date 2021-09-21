За сутки в Украине обнаружили более 5 тысяч больных COVID-19

За минувшие сутки, 20 сентября, в Украине зафиксировали еще 5 159 новых больных COVID-19. Известно, что среди них 463 ребенка и 129 медработников.

В больницы госпитализировали 1 086 пациентов с установленным диагнозом или подозрением на наличие болезни. К сожалению, 137 инфицированных ушли из жизни. При этом еще 2 156 человек выздоровели.

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Также за минувшие сутки в Украине осуществили 63 973 тестирований на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 30 563,

методом ИФА – 7 718,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 692.

За все время пандемии в стране выявили 2 355 805 больных коронавирусом. 2 233 573 из них уже выздоровели. При этом умерли 5 5056 пациентов. По состоянию на утро 21 сентября в Украине провели 12 515 008 исследований методом ПЦР.

Суточный прирост новых случаев заражения в регионах:

Киев – 399 случаев;

Винницкая область – 77 случаев;

Волынская область – 134 случая;

Днепропетровская область – 422 случая;

Донецкая область – 346 случаев;

Житомирская область – 82 случая;

Закарпатская область – 79 случаев;

Запорожская область – 202 случая;

Ивано – Франковская область – 96 случаев;

Киевская область – 236 случаев;

Кировоградская область – 15 случаев;

Луганская область – 346 случаев;

Львовская область – 518 случаев;

Николаевская область – 61 случай;

Одесская область – 419 случаев;

Полтавская область – 163 случая;

Ровенская область – 207 случаев;

Сумская область – 139 случаев;

Тернопольская область – 86 случаев;

Харьковская область – 486 случаев;

Херсонская область – 72 случая;

Хмельницкая область – 139 случаев;

Черкасская область – 162 случая;

Черновицкая область – 212 случаев;

Черниговская область – 61 случай.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы вакцинации в Украине

За минувшие сутки против коронавируса вакцинировали 108 736 жителей Украины. 62 909 из них получили первую дозу, остальные 45 827 получили вторую дозу, тем самым закончив свою иммунизацию.

В течение суток работали:

794 мобильных бригады,

2 814 пунктов прививки;

338 центров вакцинации.

При этом с начала вакцинальной кампании в Украине прививали 6 366 925 человек, 6 366 923 из них получили первую дозу, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 198 661 человек (из них двое получили первую дозу за рубежом).

Всего в Украине провели 11 565 584 прививки (и первой, и второй дозой).

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Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала