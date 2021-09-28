В больницы были госпитализированы 1288 больных или людей с подозрением на наличие болезни. Еще 143 инфицированных умерли. Зато 2927 человек выздоровели.

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В течение минувших суток в Украине провели 65 812 тестирований на коронавирус, в частности:

методом ПЦР – 31 051,

методом ИФА – 9 067,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 694.

Зато от начала пандемии в стране провели 12 741 131 ПЦР-тестирование.

Общая картина заболеваемости в стране За все время пандемии на территории Украины обнаружили 2 401 956 больных коронавирусом. 2 248 071 инфицированный уже выздоровел. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 55 863 пациентов.

Суточный прирост заболеваемости в регионах: сколько новых случаев обнаружили

Киев – 461 случай;

Винницкая область – 93 случая;

Волынская область – 208 случаев;

Днепропетровская область – 595 случаев;

Донецкая область – 528 случаев;

Житомирская область – 80 случаев;

Закарпатская область – 78 случаев;

Запорожская область – 500 случаев;

Ивано-Франковская область – 131 случай;

Киевская область – 269 случаев;

Кировоградская область – 18 случаев;

Луганская область – 337 случаев;

Львовская область – 427 случаев;

Николаевская область – 106 случаев;

Одесская область – 431 случай;

Полтавская область – 206 случаев;

Ровненская область – 218 случаев;

Сумская область – 182 случая;

Тернопольская область – 134 случая;

Харьковская область – 547 случаев;

Херсонская область – 82 случая;

Хмельницкая область – 141 случай;

Черкасская область – 269 случаев;

Черновицкая область – 415 случаев;

Черниговская область – 96 случаев.

* Данные по временно оккупированным территориям АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.