В больницы были госпитализированы 1288 больных или людей с подозрением на наличие болезни. Еще 143 инфицированных умерли. Зато 2927 человек выздоровели.

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В течение минувших суток в Украине провели 65 812 тестирований на коронавирус, в частности:

  • методом ПЦР – 31 051,
  • методом ИФА – 9 067,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 694.

Зато от начала пандемии в стране провели 12 741 131 ПЦР-тестирование.

Суточный прирост заболеваемости в регионах: сколько новых случаев обнаружили

  • Киев – 461 случай;
  • Винницкая область – 93 случая;
  • Волынская область – 208 случаев;
  • Днепропетровская область – 595 случаев;
  • Донецкая область – 528 случаев;
  • Житомирская область – 80 случаев;
  • Закарпатская область – 78 случаев;
  • Запорожская область – 500 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 131 случай;
  • Киевская область – 269 случаев;
  • Кировоградская область – 18 случаев;
  • Луганская область – 337 случаев;
  • Львовская область – 427 случаев;
  • Николаевская область – 106 случаев;
  • Одесская область – 431 случай;
  • Полтавская область – 206 случаев;
  • Ровненская область – 218 случаев;
  • Сумская область – 182 случая;
  • Тернопольская область – 134 случая;
  • Харьковская область – 547 случаев;
  • Херсонская область – 82 случая;
  • Хмельницкая область – 141 случай;
  • Черкасская область – 269 случаев;
  • Черновицкая область – 415 случаев;
  • Черниговская область – 96 случаев.

* Данные по временно оккупированным территориям АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала