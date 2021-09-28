За сутки в Украине обнаружили более 6 тысяч новых COVID-больных, смертность также возросла
Источник:Минздрав
За прошедшие сутки, 27 сентября, в Украине зарегистрировали 6552 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди новых заболевших – 574 ребенка и 165 медработников.
В больницы были госпитализированы 1288 больных или людей с подозрением на наличие болезни. Еще 143 инфицированных умерли. Зато 2927 человек выздоровели.
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В течение минувших суток в Украине провели 65 812 тестирований на коронавирус, в частности:
- методом ПЦР – 31 051,
- методом ИФА – 9 067,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 694.
Зато от начала пандемии в стране провели 12 741 131 ПЦР-тестирование.
Общая картина заболеваемости в стране
За все время пандемии на территории Украины обнаружили 2 401 956 больных коронавирусом. 2 248 071 инфицированный уже выздоровел. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 55 863 пациентов.
Суточный прирост заболеваемости в регионах: сколько новых случаев обнаружили
- Киев – 461 случай;
- Винницкая область – 93 случая;
- Волынская область – 208 случаев;
- Днепропетровская область – 595 случаев;
- Донецкая область – 528 случаев;
- Житомирская область – 80 случаев;
- Закарпатская область – 78 случаев;
- Запорожская область – 500 случаев;
- Ивано-Франковская область – 131 случай;
- Киевская область – 269 случаев;
- Кировоградская область – 18 случаев;
- Луганская область – 337 случаев;
- Львовская область – 427 случаев;
- Николаевская область – 106 случаев;
- Одесская область – 431 случай;
- Полтавская область – 206 случаев;
- Ровненская область – 218 случаев;
- Сумская область – 182 случая;
- Тернопольская область – 134 случая;
- Харьковская область – 547 случаев;
- Херсонская область – 82 случая;
- Хмельницкая область – 141 случай;
- Черкасская область – 269 случаев;
- Черновицкая область – 415 случаев;
- Черниговская область – 96 случаев.
* Данные по временно оккупированным территориям АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала