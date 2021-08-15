За сутки в Украине обнаружили более 600 COVID-больных: сделали мало тестов
Источник:Минздрав
За минувшие сутки, 15 августа, в Украине выявили 695 больных коронавирусом. Среди них 50 детей и 5 медицинских работников.
В больницы госпитализировали 569 человек с подтвержденным диагнозом или подозрением на наличие коронавируса. Еще 17 человек умерли.
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Зато 238 уже выздоровели, поэтому их выписали.
Сколько тестов на коронавирус провели
Снижение суточной заболеваемости объясняется уменьшением тестирования. В течение 14 августа в Украине провели 30 798 тестов на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 15 456,
- методом ИФА – 2 494,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 12 848.
С начала пандемии в стране провели 11 667 597 ПЦР-тестирований.
Общая статистика
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 265 912 больных коронавирусом. 2 196 827 из них уже выздоровели, зато 53 255 – умерли.
Статистика новых случаев в регионах
- Киев – 87 случаев;
- Винницкая область – 32 случая;
- Волынская область – 8 случаев;
- Днепропетровская область – 58 случаев;
- Донецкая область – 32 случая;
- Житомирская область – 30 случаев;
- Запорожская область – 20 случаев;
- Ивано-Франковская область – 60 случаев;
- Киевская область – 42 случая;
- Кировоградская область – 2 случая;
- Луганская область – 11 случаев;
- Львовская область – 16 случаев;
- Николаевская область – 20 случаев;
- Одесская область – 59 случаев;
- Полтавская область – 8 случаев;
- Ровенская область – 3 случая;
- Сумская область – 6 случаев;
- Тернопольская область – 49 случаев;
- Харьковская область – 53 случая;
- Херсонская область – 32 случая;
- Хмельницкая область – 5 случаев;
- Черкасская область – 10 случаев;
- Черновицкая область – 34 случая;
- Черниговская область – 18 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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