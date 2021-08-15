За сутки в Украине обнаружили более 600 COVID-больных: сделали мало тестов

15 августа 2021 , 08:21
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Минздрав

За минувшие сутки, 15 августа, в Украине выявили 695 больных коронавирусом. Среди них 50 детей и 5 медицинских работников.

В больницы госпитализировали 569 человек с подтвержденным диагнозом или подозрением на наличие коронавируса. Еще 17 человек умерли.

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Зато 238 уже выздоровели, поэтому их выписали.

Сколько тестов на коронавирус провели

Снижение суточной заболеваемости объясняется уменьшением тестирования. В течение 14 августа в Украине провели 30 798 тестов на коронавирус, из них:

  • методом ПЦР – 15 456,
  • методом ИФА – 2 494,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 12 848.

С начала пандемии в стране провели 11 667 597 ПЦР-тестирований.

Общая статистика

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 2 265 912 больных коронавирусом. 2 196 827 из них уже выздоровели, зато 53 255 – умерли.

Статистика новых случаев в регионах

  • Киев – 87 случаев;
  • Винницкая область – 32 случая;
  • Волынская область – 8 случаев;
  • Днепропетровская область – 58 случаев;
  • Донецкая область – 32 случая;
  • Житомирская область – 30 случаев;
  • Запорожская область – 20 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 60 случаев;
  • Киевская область – 42 случая;
  • Кировоградская область – 2 случая;
  • Луганская область – 11 случаев;
  • Львовская область – 16 случаев;
  • Николаевская область – 20 случаев;
  • Одесская область – 59 случаев;
  • Полтавская область – 8 случаев;
  • Ровенская область – 3 случая;
  • Сумская область – 6 случаев;
  • Тернопольская область – 49 случаев;
  • Харьковская область – 53 случая;
  • Херсонская область – 32 случая;
  • Хмельницкая область – 5 случаев;
  • Черкасская область – 10 случаев;
  • Черновицкая область – 34 случая;
  • Черниговская область – 18 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


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Автор: Анастасія Кушпіт