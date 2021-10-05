За сутки в Украине обнаружили более 9 000 COVID-больных, госпитализировали около 2 тысяч человек
5 октября 2021 , 08:21Читати новину українською
Источник:Минздрав
За минувшие сутки, 4 октября, в Украине обнаружили 9 846 новых больных коронавирусом COVID-19. Из них 918 детей и 207 медработников.
В больницы госпитализировали 1 881 человека с коронавирусом или имеющимися признаками болезни. Еще 317 пациентов умерли. Выздоровело 4 229 человек.
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