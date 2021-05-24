За сутки в Украине обнаружили более тысячи больных COVID-19

По состоянию на 24 мая в Украине зарегистрировано более 2,1 миллиона инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки в стране обнаружили 1 334 больных.

Самый высокий суточный прирост заболеваемости зарегистрировали в Киеве (125), а также Днепропетровской (190), Николаевской (151), Харьковской (101) и Киевской (75) областях. Среди новых пациентов 86 детей и 21 медработник.

К теме Новости о коронавирусе 23 мая: успешная иммунизация в Польше, вакцины против новых штаммов

В больницы госпитализировали 1 019 человек. Еще 68 больных умерли. Зато выздоровели 6 999 пациентов.

Уровень тестирования в течение воскресенья 23 марта очень низкий. За этот период в стране провели 8 684 теста методом ПЦР, 1 462 теста методом ИФА и 5 951 экспресс-тест на антиген.

За все время пандемии в Украине: обнаружили – 2 183 855 больных;

выздоровели – 1 957 560 человек;

умерли – 49 436 пациентов;

проведено ПЦР-тестирований – 10 022 457.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

Киев – 125 случаев;

Винницкая область – 39 случаев;

Волынская область – 67 случаев;

Днепропетровская область – 190 случаев;

Донецкая область – 42 случая;

Житомирская область – 48 случаев;

Закарпатская область – 7 случаев;

Запорожская область – 54 случая;

Ивано-Франковская область – 35 случаев;

Киевская область – 75 случаев;

Кировоградская область – 4 случая;

Луганская область – 13 случаев;

Львовская область – 41 случай;

Николаевская область – 151 случай;

Одесская область – 29 случаев;

Полтавская область – 7 случаев;

Ровненская область – 46 случаев;

Сумская область – 33 случая;

Тернопольская область – 55 случаев;

Харьковская область – 101 случай;

Херсонская область – 26 случаев;

Хмельницкая область – 16 случаев;

Черкасская область – 69 случаев;

Черновицкая область – 35 случаев;

Черниговская область – 26 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала