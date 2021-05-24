За сутки в Украине обнаружили более тысячи больных COVID-19

По состоянию на 24 мая в Украине зарегистрировано более 2,1 миллиона инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки в стране обнаружили 1 334 больных.
Самый высокий суточный прирост заболеваемости зарегистрировали в Киеве (125), а также Днепропетровской (190), Николаевской (151), Харьковской (101) и Киевской (75) областях. Среди новых пациентов 86 детей и 21 медработник.
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В больницы госпитализировали 1 019 человек. Еще 68 больных умерли. Зато выздоровели 6 999 пациентов.
Уровень тестирования в течение воскресенья 23 марта очень низкий. За этот период в стране провели 8 684 теста методом ПЦР, 1 462 теста методом ИФА и 5 951 экспресс-тест на антиген.
- обнаружили – 2 183 855 больных;
- выздоровели – 1 957 560 человек;
- умерли – 49 436 пациентов;
- проведено ПЦР-тестирований – 10 022 457.
Суточный прирост заболеваемости в регионах
- Киев – 125 случаев;
- Винницкая область – 39 случаев;
- Волынская область – 67 случаев;
- Днепропетровская область – 190 случаев;
- Донецкая область – 42 случая;
- Житомирская область – 48 случаев;
- Закарпатская область – 7 случаев;
- Запорожская область – 54 случая;
- Ивано-Франковская область – 35 случаев;
- Киевская область – 75 случаев;
- Кировоградская область – 4 случая;
- Луганская область – 13 случаев;
- Львовская область – 41 случай;
- Николаевская область – 151 случай;
- Одесская область – 29 случаев;
- Полтавская область – 7 случаев;
- Ровненская область – 46 случаев;
- Сумская область – 33 случая;
- Тернопольская область – 55 случаев;
- Харьковская область – 101 случай;
- Херсонская область – 26 случаев;
- Хмельницкая область – 16 случаев;
- Черкасская область – 69 случаев;
- Черновицкая область – 35 случаев;
- Черниговская область – 26 случаев.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала