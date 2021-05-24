За сутки в Украине обнаружили более тысячи больных COVID-19

24 мая 2021 , 05:17
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Источник:

Минздрав Украины

По состоянию на 24 мая в Украине зарегистрировано более 2,1 миллиона инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки в стране обнаружили 1 334 больных.

Самый высокий суточный прирост заболеваемости зарегистрировали в Киеве (125), а также Днепропетровской (190), Николаевской (151), Харьковской (101) и Киевской (75) областях. Среди новых пациентов 86 детей и 21 медработник.

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В больницы госпитализировали 1 019 человек. Еще 68 больных умерли. Зато выздоровели 6 999 пациентов.

Уровень тестирования в течение воскресенья 23 марта очень низкий. За этот период в стране провели 8 684 теста методом ПЦР, 1 462 теста методом ИФА и 5 951 экспресс-тест на антиген.

 
За все время пандемии в Украине:
  • обнаружили – 2 183 855 больных;
  • выздоровели – 1 957 560 человек;
  • умерли – 49 436 пациентов;
  • проведено ПЦР-тестирований – 10 022 457.

Суточный прирост заболеваемости в регионах

  • Киев – 125 случаев;
  • Винницкая область – 39 случаев;
  • Волынская область – 67 случаев;
  • Днепропетровская область – 190 случаев;
  • Донецкая область – 42 случая;
  • Житомирская область – 48 случаев;
  • Закарпатская область – 7 случаев;
  • Запорожская область – 54 случая;
  • Ивано-Франковская область – 35 случаев;
  • Киевская область – 75 случаев;
  • Кировоградская область – 4 случая;
  • Луганская область – 13 случаев;
  • Львовская область – 41 случай;
  • Николаевская область – 151 случай;
  • Одесская область – 29 случаев;
  • Полтавская область – 7 случаев;
  • Ровненская область – 46 случаев;
  • Сумская область – 33 случая;
  • Тернопольская область – 55 случаев;
  • Харьковская область – 101 случай;
  • Херсонская область – 26 случаев;
  • Хмельницкая область – 16 случаев;
  • Черкасская область – 69 случаев;
  • Черновицкая область – 35 случаев;
  • Черниговская область – 26 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.


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Автор: Анастасія Кушпіт