Спад заболеваемости объясняется низкими темпами тестирования на коронавирус. В течение 27 июня в Украине провели 19 477 таких тестов, из них: методом ПЦР – 12 098, методом ИФА – 2 442, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 4 937.

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В больницы госпитализировали 384 больных. Еще 9 пациентов умерли. Зато 723 человека выздоровели.

За все время пандемии в Украине: обнаружили – 2 234 281 больных;

выздоровели – 2 163 792 человека;

умерли – 52 295 пациентов;

проведено ПЦР-тестирований – 10 806 892.

Суточный прирост инфицированных в регионах Украины:

Киев – 116 случаев;

Винницкая область – 10 случаев;

Волынская область – 7 случаев;

Днепропетровская область – 24 случая;

Житомирская область – 10 случаев;

Закарпатская область – 1 случай;

Запорожская область – 9 случаев;

Ивано-Франковская область – 2 случая;

Киевская область – 22 случая;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 3 случая;

Львовская область – 2 случая;

Николаевская область – 20 случаев;

Одесская область – 11 случаев;

Полтавская область – 10 случаев;

Ровенская область – 8 случаев;

Сумская область – 4 случая;

Тернопольская область – 2 случая;

Харьковская область – 1 случай;

Херсонская область – 2 случая;

Хмельницкая область – 3 случая;

Черкасская область – 8 случаев;

Черновицкая область – 3 случая;

Черниговская область – 4 случая.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала